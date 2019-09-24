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國中女同學「直播脫衣」求打賞！他看完一秒報警

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▲▼ 直播。（圖／翻攝自大陸直播平台）

▲王女開色情直播，沒想到卻被國中同學一眼認出。（示意圖／翻攝自大陸直播平台）

記者柯沛辰／綜合報導

黑龍江一名王姓女子日前在網上拍色情直播，沒想到被國中同學一眼認出，向當地網安大隊舉報。警方偵辦後，上月30日逮獲王女，除了依法行政拘留，也處以罰款。事後，這則新聞引起大陸網友熱議，還有許多人同情王女處境，但也有人批評傷風敗俗，意外掀起正反論戰。

龍江縣公安局網安大隊近日接獲舉報，報案人自稱，在瀏覽某App直播時，無意間發現自己的初中同學在做色情直播，內容大抵是靠著裸露身體進行淫穢表演，以此博取粉絲打賞，從中賺取錢財。

警方獲報後，立刻展開調查，卻發現王女居無定所，經常四處流竄。8月30日，龍江縣網安大隊循線找到王女住處，在當地派出所配合下，成功在龍江縣一處養魚池休閒區將人逮獲。

王女供稱，她這麼做是為了賺錢，對自己的行為感到十分後悔。偵訊後，龍江縣公安局依法處以行政拘留及罰款。

事件登上新聞版面後，許多大陸網友很同情王女，在下方留言表示，「舉報是什麼心態，別人做什麼關你屁事」、「估計是威脅不成，就去舉報了」、「這位同學也看直播了，憑什麼告發人」、「不偷不搶，憑自己本事賺錢也被舉報」、「這位同學要是不上淫穢直播軟件，怎麼可能看得見自己同學？」

不過，也有人對王女行徑不以為然，留言批評「做這個，你媽會以你為榮嗎」、「網上不代表就是法外，愛財也應該取之有道，不應觸犯法律」、「傷風敗俗！國情及中國傳統文化不允許」、「看來上學的時候人緣沒混好」、「敢丟臉就不要怕人舉報」掀起論戰。

▼新聞一出，立刻引發大陸網友熱議。（圖／翻攝自網易新聞）

▲▼國中女同學「直播脫衣」求打賞！他看完一秒報警。（圖／翻攝自網易新聞）

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▲▼國中女同學「直播脫衣」求打賞！他看完一秒報警。（圖／翻攝自網易新聞）

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