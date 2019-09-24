▲ 新北敬軍慰問獨居榮民，役男協助居家清潔贈生活必需品。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府9月「敬軍愛師月」系列活動進入最後一週，民政局偕新北市榮民服務處24日前往中和、永和區關懷獨居榮民，協助進行居家清潔並致贈生活必需品，有醫療背景的役男們並提供生活保健宣導，陪伴獨居榮民伯伯溫馨話家常，用實際行動向榮民老英雄們致敬。

民政局表示，為關懷獨居長者，新北市各區陸續辦理「獨居老人居家關懷及環境清潔活動」，並安排替代役役男參與服務。2019年市府首次與新北市榮民服務處的榮欣志工合作，安排役男協助獨居榮民進行居家清潔，並致贈生活必需品與營養品，感謝榮民老前輩為國辛勞，奉獻畢生青春歲月。

新北市榮民服務處林火土處長表示，為加強照顧榮民，依據不同身體狀況的獨居榮民，安排每3天或14天進行定期訪視關懷，充分掌握榮民身心理狀況，此次與市府合作，透過役男的居家清潔服務與保健宣導，用實際行動關懷與鼓勵，讓勞苦功高的榮民伯伯們倍感溫暖。

▲ 役男們幫94歲劉伯伯整理家中經年累月不捨丟棄的物品，他開心的直道謝，讓他能有乾淨舒適的生活環境。

此次分別訪視永和的劉忠正伯伯與中和的趙良珽伯伯，高齡94歲祖籍浙江的劉伯伯是退役的少尉，平時生活雖可自理，但因家中物品經年累月不捨丟棄，器物堆積影響生活品質，房屋內外環境經過清理、打掃、消毒後，他開心的直道謝，讓他能有乾淨舒適的生活環境。

另一位93歲獨趙伯伯則是退役的中校，役男們在趙伯伯的同意下捲起袖子，從客廳、廚房開始打掃，清除了不少囤積已久的廢棄物品，讓他感受到煥然一新的居家氛圍，眼淚還在眼眶打轉，感動地差點落淚。

畢業於中國醫藥大學的替代男孟令宸表示，能夠為獨居的榮民服務相當開心，雖然只是簡單的打掃及陪伴，但看見老人家臉上洋溢的笑容，就感受到「施比受更有福」的真諦，也發揮役男的四大信念「愛心、服務、責任、紀律」。

民政局長柯慶忠表示，市府長期推動友善高齡的政策，透過多方的社會參與強化銀髮族的生活支持。役男們也秉持敬老愛老及服務社會的大愛精神，協助弱勢長者環境清潔與生活關懷，深獲長者及社區內居民好評，並彰顯替代役男用心服務社會、熱心公益之情操。

► 不再眷戀青春，因為我持續擁有。