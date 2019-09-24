永豐金提告吹哨者張晋源　金管會證實：調查期間停職、照領薪資

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

永豐銀前總經理張晋源曾檢舉鼎興案和三寶案，如今永豐金與永豐銀行以背信罪提告「吹哨者」，金管會銀行局今（24）日證實，永豐金在23日已通知張晋源，從25日起暫停職務，不過薪資照給。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，永豐金在發布新聞稿要對張晉源提出訴訟前，有先向銀行局報告；永豐金於23日也通知張晋源自25日起，暫停所有職務執行，但不影響薪資，另在訴訟期間，張晋源為現任金控資深副總經理的頭銜以及薪資都還在，但請他在家配合司法調查。

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外界關注張晋源先前舉發三寶案、鼎興案，受到吹哨者保護的機制，不過如今卻因其他案件挨告背信，且據年報資料顯示，仍坐領年薪逾千萬元。莊琇媛指出，張晋源先前是吹哨者，按照內稽內控規範，不能影響揭弊者的工作權利，但他這次被告的是美國子行案，因此永豐對他暫停職務。

不過，莊琇媛說，刑事判決要等三審定讞後背信罪確認，依照銀行法也要進行懲處，由於他是吹哨者，所以還是要用個案來認定，現在還無法判斷，後續會進行了解。

根據金控及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第34之2條規定，金融控股公司及銀行業對檢舉人應採取2項保護，首先是檢舉人的身分資料應予保密，不得洩漏足以識別其身分的資訊，再者是不得因所檢舉案件而對檢舉人予以解僱、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有的權益，或其他不利處分。