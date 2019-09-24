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大立光家族持股轉讓10237張、總市值440億元　林恩平仍握有8000張

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▲▼大立光股東會會後記者會-林恩平。（圖／記者周宸亘攝）

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

股王大立光（3008）大股東林耀英家族，今（24）日申報持股轉讓計1萬237張、總市值高達440億元，並將持股轉讓至家族公司石安公司，和大立光原先規劃符合，但也因為轉讓張數量大，引起市場關注。

大立光家族今日總計申讓持股共1萬237張，包括大立光董事長林恩舟2860張、林恩舟配偶2479張、大立光執行長林恩平3379張、大立光創辦人林耀英1526張，依大立光今日收盤價4240元計算，總市值達434億元。

請繼續往下閱讀...

根據公開資訊觀測站揭露，有效轉讓期間為9月24日至9月26日，申報轉讓後，四大股東僅剩下林恩舟和林恩平手中仍有持股，分別為540張及8000張；而家族公司石安股份有限公司的籌備處代表人為林恩舟。

大立光於去年就開始轉讓家族持股。去年9月18日，大立光四大股東同步申報轉讓至持股茂鈺紀念有限公司，包括林耀英申讓1000張、林恩舟1250張、林恩平2640.146張及林恩舟配偶1200張，總共6090張、市值合計高達235億元，睽違約一年後，大立光家族再度大量轉讓持股，金額更較去年多1.8倍。

林恩平表示，茂鈺紀念有限公司是家族公司，成立此公司是父親林耀英的意思，由於茂鈺公司是閉鎖型的公司，不能賣股，目的是希望兒子不要因為領高額股息，而不認真工作。

 

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