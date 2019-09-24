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陳明文300萬涉嫌洗錢？　金管會：無法得知錢從哪裡來

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▲▼民進黨立委召開為農民請命-老農津貼調高為八千-農民納國保建立農民年金制度記者會,陳明文委員。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委陳明文。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

民進黨立委陳明文於9月初在高鐵上掉了300萬現金，引發各界討論，更被質疑涉嫌洗錢，而立法院財委會25日將針對此案要求相關單位報告。不過，金管會24日表示，因為陳明文說自己是去多家銀行分批領現金，所以「沒辦法知道錢從哪裡來」，若要知道銀行有沒有落實洗錢申報，就要透過金檢才會知道。

金管會說明，因為是現金，金管會無權得知陳明文去哪些銀行領出，檢調單位才有調查權，而若這筆錢真是從銀行提領且超過50萬，依照洗錢防制法規定，銀行須通報法務部調查局，即便是分批領出，銀行只要認為碰觸到可疑交易的表徵，都應向法務部申報。至於銀行是否落實洗錢申報，需透過金檢才能追查

金管會在交給立法院的報告中也指出，以日前高鐵拾獲鉅款案件為例，該款項若真是自金融機構提領，且有一次提領現金達新臺幣50萬元以上，或金融機構發現有疑似洗錢交易情形，「即應依前揭規定向調查局申報。金融機構如違反上開規定，金管會得依相關法律對其處分。」

此外，金管會強調，近年已將防制洗錢措施列為金檢重點，並對未落實的金融機構裁罰，未來也將持續加強相關措施執行情形的檢查，如有違規，將依情節輕重進行處分。

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