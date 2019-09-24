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美元投資保單買氣退燒！　今年前7月保費大減近5成

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▲外幣，鈔票，現金，錢，紙鈔。（圖／pakutaso）

▲根據統計，今年前7月外幣保單新契約保費收入為3,289.51億元，較去年同期衰退36%。（圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

外幣保單今年以來持續退燒，金管會公布今年前7月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為3,289.51億元，較去年同期衰退36%，其中美元投資型保單新契約保單保費收入21.25億美元，年減45%，外界預期部分壽險公司10月還會調降美元保單的宣告利率。

根據金管會保險局統計，2019年前7月外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣3,289.51億元，較去年同期衰退36%，其中投資型保險折合約新台幣1,015.01億元、占比31%，傳統型保險折合約新台幣2,274.5億元、占比69%。

觀察今年前7月外幣保單銷售狀況，其中投資型新契約保費收入前3名依序為法國巴黎人壽、南山人壽和國泰人壽；傳統型則是新光人壽、國泰人壽和富邦人壽。

另從幣別來看，截至今年7月底，美元新契約保單保費收入90.26億美元，其中投資型外幣保單新契約保費收入為21.25億美元，較去年同期衰退45%；至於傳統型則來到69.01億美元，年減9%。

至於澳幣保單部分，今年前7月澳幣保單新契約保費收入為8.32億澳元，年減3%，也是衰退幅度最小的外幣保單，其中投資型新契約保費收入2.74億澳元，較去年同期減少30%；至於傳統型則來到5.58億美元，較去年同期成長21%。

另在人民幣保單方面，新契約保單保費收入前7月是39.58億人民幣，其中投資型前7月新契約保費收入37.42億人民幣，年減34%；傳統型則為2.16億人民幣，較去年同期成長0.47%。

金管會保險局表示，保險業銷售該等保單時，應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利本項業務穩健經營及維護消費者權益。

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