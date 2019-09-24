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屏東夜空美炸！試放煙火1500發　「國慶焰火」42分施放1萬6000發

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▲屏東縣政府24日晚在屏東河濱公園試放3-5分鐘焰火，約1500發煙火彈閃亮高屏溪夜空，令人驚艷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府24日晚在屏東河濱公園試放3-5分鐘焰火，約1500發煙火彈閃亮高屏溪夜空，令人驚艷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為掌握國慶焰火施放準確度，屏東縣政府24日晚在屏東河濱公園試放3至5分鐘焰火，約1500發煙火彈閃亮高屏溪夜空，令人驚艷。縣長潘孟安表示，今年國慶焰火預計施放42分鐘，試放除了確認落焰不會影響到觀眾區，焰火佈彈也將調整到最佳視角及視覺，10月10日一定給大家最美的國慶焰火。

這次國慶焰火計畫施放超過1萬6000發以上的煙火彈，最高可達200公尺，寬度400公尺，縣府指出，焰火佈彈設計還有前後深度距離約30公尺，高低焰火搭配，以產生視覺的層次感，透過試放，了解是否能夠呈現最理想的焰火視覺。

24日晚間河濱公園試放1500發煙火彈，雖然只有短短3-5分鐘，但火樹銀花在高屏溪夜空綻放，落焰閃耀彷彿星河一般，美不勝收。

潘孟安表示，這次國慶焰火特別比照台灣燈會intel無人機表演，特別創作專屬音樂，並邀請國立台灣交響樂團現場演出，10月10日當天搭配焰火，視覺及聽覺都是震撼享受。

縣府預估河濱公園可容納10萬至13萬觀眾，當天週邊路段都將實施交通管制，縣府已規劃交通接駁措施，將設6處停車場及2大轉運站，請民眾搭乘接駁車前往會場。

此外，縣府也特別提醒愛好攝影朋友，10日當天河濱公園管制空域，嚴禁使用空拍機，請勿違規攜帶使用，以免被擊落。

國慶焰火交通攻略懶人包請至屏東縣政府官網查詢。

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