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廢促轉藍委許毓仁看《返校》PO心得　網灌爆：你是忘記了，還是害怕想起來？

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▲▼許毓仁在臉書PO出《返校》的觀影心得，遭到網友灌爆。（圖／翻攝自許毓仁臉書）

▲許毓仁在臉書PO出《返校》的觀影心得，遭到網友灌爆。（圖／翻攝自許毓仁臉書）

記者林彥臣／綜合報導

背景設定在1962年白色恐怖時期的國片《返校》，上映之後話題熱潮不斷，許多政治人物在觀影過後也紛紛發表觀影心得，支持廢除《促轉條例》的國民黨立委許毓仁在臉書上PO出了以「很慶幸我們活在今天...你返校了嗎？」為題的觀影心得，卻遭到網友們灌爆臉書，不少網友還拿劇中景點台詞嗆他，「是忘記了，還是害怕想起來」。

許毓仁全文如下：

電影《#返校》有夠猛！上映3天，票房就賣破6770萬元，創下2012年後的新紀錄。上週二我受邀提前《返校》，看完後內心其實有很多感觸。我想，在這個時代能有《返校》這樣的電影，是件很了不起的事。因為只有在自由的土壤，才能拍出那些不自由的故事，也只有在民主的天空下，我們才能自由創作。

這讓我想起1993年在美國上映的《#辛德勒的名單》，它真實還原了那個大時代下的悲劇，也讓我們得以去思考怎麼去避免戰爭的悲慘，讓全球各個族群能夠和平相處，避免歷史的重蹈覆徹。

我們除了願意真誠面對以往的歷史錯誤，更應該要有走出悲情傷痛的能力。若我們刻意選擇逃避過去與歷史，都將是另一種悲劇的延續。

#歷史的雙眼凝視著我們，對於過去發生的不幸事件，我們不能逃避，唯有真心的面對，並且記住，如果沒有前人的血淚的犧牲換不到這塊自由的沃土。

過去，在大時代底下有許多不幸的事發生在台灣這塊土地上，現在，我們透過藝術，讓我們可以透過柔性的反省，提醒我們要活在一個自由、民主與多元的社會是多麽的不容易—所以我們要更加珍惜這得來不易的價值。

我鼓勵有更多的創作能從台灣這塊土地上長出來，期許台灣原創的電影藝術能成為轉動台灣社會思考的引擎，讓社會藉此有更多的對話與成長。

從過去中，無論是悲傷、苦痛、掙扎⋯找到蛻變的養分，我們很慶幸活在今天、活在自由民主的台灣土地上。

#致自由
#台灣原創
#不曾忘記不怕想起

▲立法院司法法制委員會 國民黨立委認為促轉會代理主委楊翠(左一)非法代理 掀桌拒審預算▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲許毓仁也是當初杯葛促轉會的立委之一（圖／記者屠惠剛攝）

覺青女神周芷萱就開嗆許毓仁，「然後擔任製造這一切的中國黨不分區？你是忘記了，還是害怕想起來？」中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君也嗆他，「我們是返校，你是迴光返照」

其他網友則留言表示，「這傢伙是不是帶著欣賞國民黨成果發表會的心情進戲院？」、「然後去年提案凍結轉型正義預算？」、「委員，你是想起來，還是忘記害怕了？」、「今天能有返校，貴黨也算是功不可沒」、「你是忘記黨籍了，還是害怕想起來？」、「所以貴黨除了提供電影素材外，就只會發心得文？」。

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