一條都不能少！私菸案補破網　海關查未扣押菸品212條流向

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署明（25）日將至立法院交通委員會對於「總統專機免稅菸案調查」進行專案報告，關務署將針對212條未扣押的菸品以及非菸品的精品、保養品等買主及流向，公布初步調查結果。

立法院交通委員會明日將邀請交通部與相關單位、華航及華膳空廚針對「總統專機免稅菸案調查、懲處及後續改善作為」進行專案報告。這次國安局私菸案，網路網路預購的部分總條數為9274條，國安局少校吳宗憲訂了9200條、華航員工黃湘媚訂了33條，但剩餘的41條是誰不清楚。

請繼續往下閱讀...

機上有827條免稅菸，共計賣出735條，吳宗憲再買241條華膳空廚田姓副主廚200條、華航白姓空服員129條、總統府侍衛室黃姓上士27條，未賣出92條，同團其餘人買走138條，但是其餘人是誰未明。

對於檢察官不起 訴、緩起訴的人員，台北關已取得刷卡及訂購明細等資料，即刻辦理後續行政調查程序，將儘速於本周五（27日)前完成行政調查程序並核發處分書。關務署報告顯示，現正積極追查未扣押212條菸品，包含黃湘媚的33條；網路訂購、機上交貨的41條；以及機上賣出的138條菸的買主與流向。

一，黃湘媚網路購物33條菸，以機邊交貨的方式提領，現在分別放置於華航空品處與私人處所，台北關現在正在清點查扣中。

二，網路購物，機上交貨的41條，海關查到購買人有4人。

三，機上其餘人所購買的138條，關務署也掌握部分買家，這138條中95條為刷卡交易，購買人共14人，台北關已掌握購買人資料，將儘速追查其後續流向；另外43條則是機上現金交易，目前尚無相關購買人資料。

另外，海關也追查黃湘媚與華航員工董靜宜分別購買精品134項、保養品16項，台北關已經查扣，並且查到12人購買非菸品超過免稅限額2萬元，海關也已經取得刷卡資料追查後續流向。