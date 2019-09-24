　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

失能保單「主約附約」可自由搭配！繳費期滿保額增加20%　兩段式加碼給付

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外，看護，醫療。（圖／pixabay）

▲民眾可以根據醫療需求，投保失能險專案。（圖／pixabay，下同）

記者楊絡懸／台北報導

疾病年輕化趨勢，「失能」已經不是銀髮族的專利，每個人都要提早準備轉嫁失能風險。保險業者一口氣推出4張失能扶助險保單，2張主約、2張附約，首創期滿保額增加20%及兩段式加碼給付，讓民眾可依據自身需求，搭配出最適合自己的保單組合，減緩失能家庭的經濟壓力。

全球人壽引用衛福部「身心障礙年齡分布統計」指出，台灣身心障礙者65歲以下比例高達58%，其中，50歲至59歲、30歲至44歲比例最高，也就是說，失能照護並不是高齡者才需要面對的問題，青壯年也可能會因為工作意外或中風疾病，衍生出失能的長期照顧。

全球人壽商品部副總經理鄭中安表示，據家庭照顧者關懷總會調查，照顧歷程平均9.9年，甚至有長達30多年的案例。若以中長期照顧計畫的支出來看，光是每月照護服務費及材料費就要3.5萬元，每年支出就達42萬元，且不含輔具措施等一次性費用，因此全球人壽推出「失扶好照專案」，透過新失能扶助險的3大特色，提供長期且多重保障，打造長期失能者的避風港。

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外，看護，醫療。（圖／pixabay）

全球人壽「失扶好照專案」共有3大特色：

特色一：給付明確、多重保障。

專案內「全球人壽失扶好照終身保險」（H版）、「全球人壽失扶好照終身健康保險」（G版）只要經過醫師確診且符合失能程度表，就可以獲得理賠。

這兩張若因意外或疾病造成的1至11級失能，將依據保險金額的3倍給付一次性失能慰問保險金；若是1至6級失能，則是給付一筆24倍保險金額為重大失能生活扶助保險金，第二年開始每月領1倍保險金額的重大失能生活扶助金。

其中，「全球人壽失扶好照終身保險」（H版）還提供身故／喪葬費用保險金及祝壽保險金。

若是在預算有限的情況下，可搭配「全球人壽失扶85定期健康保險附約」或「全球人壽失扶65定期健康保險附約」，前者保障年齡至85歲，主要強化照護保障；後者保障至65歲，若於工作時期發生重大失能，可彌補收入損失。

這兩款附約皆提供重大失能生活扶助保險金、無重大理賠紀錄增額保險金，若在繳費期間因意外或疾病導致1至6級失能時，不分失能程度給付相同金額，也可豁免續期保險費，且保障期間持續有效。不過需要注意的是，附約沒有1至11級失能的3倍保額失能慰問金以及身故保險金。

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外，看護，醫療。（圖／pixabay）

特色二：繳費期滿，保障加倍20%

若在20年繳費期間，未申領重大失能生活扶助保險金，一旦繳費期滿後，保障全面加倍20%。

以保額3萬為例，1至11級的失能慰問保險金為3倍保額給付9萬元，無重大理賠紀錄，增額加倍20%後，升級為10.8萬元；首次重大失能生活扶助金就由72萬元升級為86.4萬元，且第2年度起，每月領取重大失能生活扶助金3萬元起，可再加6000元起的無重大理賠紀錄增額保險金，保障再升級。

特色三：長期失能，兩段式加碼。

由於失能照護期間越長，經濟負擔越重，因此保單提供分段加碼，若為1至6級失能，重大失能生活扶助保險金將依照重大失能給付保單年度加倍給付，第1年給付24倍保險金額的重大失能生活扶助保險金；第2年起至第10年為1倍保額；給付第11年起至第20年加碼15%，為1.15倍保額；第21年之後再加碼10%，為1.25倍保額。非依照失能程度計算給付，也不用擔心失能程度影響給付金額。兩段式加碼補強照護所需的費用。

全球人壽提醒，別以為失能與自己距離很遙遠，現代人生活作息不正常、工作久坐不運動、飲食習慣不良等，都是近年來疾病年輕化主要因素，除了避免這些不良生活習慣影響健康外，也要做好「萬一」意外或疾病來敲門時的準備，及早透過失能扶助險為自己打造長期失能的保障。

ET快訊
iPhone 11 Pro實拍！她傳IG「天降開運竹」爆喜感
夫妻馬殺雞一人一包廂...她做純的「他做黑的！」　妻爆氣復仇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

失能保單「主約附約」可自由搭配！繳費期滿保額增加20%　兩段式加碼給付

保險員勸誘客戶借錢買保單　金管會祭5措施防堵最高罰1200萬

南山人壽新系統狀況百出　大股東尹衍樑與董事會都應負責！應受重罰！

金管會再開鍘保險業！　安聯人壽有11項缺失挨罰400萬

寵物保險首推「醫療不限理賠次數」！飼主免自負額　也補償毛小孩新認養費用

專訪／華南產險總經理凃志佶：獨家寵物險提供7大保障　與東森合作創雙贏　

全世界每3秒「多1名失智症患者」！安聯人壽：台灣平均每40分鐘就新增1名

南山人壽勞資爭議吵不停　金管會出手保險業承攬、僱傭認定有新規

卓越保險評比／三商美邦、明台產險獲「最佳品牌形象」　和泰產險首度獲專業團隊

保險公司尋找「幽靈保戶」　近80億保險金找到主人了！

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

失能保單「主約附約」可自由搭配！繳費期滿保額增加20%　兩段式加碼給付

保險員勸誘客戶借錢買保單　金管會祭5措施防堵最高罰1200萬

南山人壽新系統狀況百出　大股東尹衍樑與董事會都應負責！應受重罰！

金管會再開鍘保險業！　安聯人壽有11項缺失挨罰400萬

寵物保險首推「醫療不限理賠次數」！飼主免自負額　也補償毛小孩新認養費用

專訪／華南產險總經理凃志佶：獨家寵物險提供7大保障　與東森合作創雙贏　

全世界每3秒「多1名失智症患者」！安聯人壽：台灣平均每40分鐘就新增1名

南山人壽勞資爭議吵不停　金管會出手保險業承攬、僱傭認定有新規

卓越保險評比／三商美邦、明台產險獲「最佳品牌形象」　和泰產險首度獲專業團隊

保險公司尋找「幽靈保戶」　近80億保險金找到主人了！

打造最棒的一屆全運會　宣傳影片帥炸上線

日職／西武勇奪二連霸　陳冠宇拆彈失敗但9月仍無責失

亞冠盃／野獸加盟後首戰　富邦88:69輕取曼谷高科技

《聲林2》曾韻璇伴舞→站中間「我要拿麥克風」　最怕遇到2選手：超有爆發力

不斷更新／詹智堯內野安打攻向蔣智賢2打點　6局桃猿5比5追平富邦

失能保單「主約附約」可自由搭配！繳費期滿保額增加20%　兩段式加碼給付

「石虎小兄妹」躲水溝被狗欺負！特生中心公布喜訊　「喵喵叫」影片曝光

獨／4歲弟放學「雙手全瘀青掐痕」！林明禎拿鉗子衝學校理論：我要扒光他指甲

「金曲魔王」王艷薇止步《聲林2》：希望能奉獻一點影響力

亞洲盃女籃／制空權成大問題　中華隊重返4強難度高

保險熱門新聞

南山人壽新系統狀況百出　大股東..

iPhone 11手機保險「當..

南山條款　保險業承攬、僱傭認定..

遺產E劇場／配偶身亡留下大筆遺..

安聯人壽有11項缺失挨罰400..

寵物保險首推「醫療不限理賠次數..

尋找幽靈保戶！80億保險金找到..

尹衍樑兒子接南山代理董座　金管..

一張表懂車禍調解官要看的單據

專訪／華南產險總座凃志佶：獨家..

勸誘客戶借錢買保單　最高罰12..

「醫療+失能+年金」3大保障打..

台女腦出血滯日　南山人壽助70..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

更多熱門

相關新聞

安聯人壽有11項缺失挨罰400萬

金管會公布最新裁罰案，安聯人壽辦理保險業務，出現11項缺失，違反保險法及洗錢防制相關規定，金管會開罰400萬元，並予以5項糾正。

寵物保險首推「醫療不限理賠次數」！飼主免自負額　

南山條款　保險業承攬、僱傭認定有新規

卓越保險評比／三商美邦、明台產險獲「最佳品牌形象」

尋找幽靈保戶！80億保險金找到主人了

關鍵字：

全球人壽失能失能險失能扶助險保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「任哥」成編號0024

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金項鍊交給他

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面