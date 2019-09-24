失能保單「主約附約」可自由搭配！繳費期滿保額增加20%　兩段式加碼給付

▲民眾可以根據醫療需求，投保失能險專案。（圖／pixabay，下同）

記者楊絡懸／台北報導

疾病年輕化趨勢，「失能」已經不是銀髮族的專利，每個人都要提早準備轉嫁失能風險。保險業者一口氣推出4張失能扶助險保單，2張主約、2張附約，首創期滿保額增加20%及兩段式加碼給付，讓民眾可依據自身需求，搭配出最適合自己的保單組合，減緩失能家庭的經濟壓力。

全球人壽引用衛福部「身心障礙年齡分布統計」指出，台灣身心障礙者65歲以下比例高達58%，其中，50歲至59歲、30歲至44歲比例最高，也就是說，失能照護並不是高齡者才需要面對的問題，青壯年也可能會因為工作意外或中風疾病，衍生出失能的長期照顧。

全球人壽商品部副總經理鄭中安表示，據家庭照顧者關懷總會調查，照顧歷程平均9.9年，甚至有長達30多年的案例。若以中長期照顧計畫的支出來看，光是每月照護服務費及材料費就要3.5萬元，每年支出就達42萬元，且不含輔具措施等一次性費用，因此全球人壽推出「失扶好照專案」，透過新失能扶助險的3大特色，提供長期且多重保障，打造長期失能者的避風港。

全球人壽「失扶好照專案」共有3大特色：

特色一：給付明確、多重保障。

專案內「全球人壽失扶好照終身保險」（H版）、「全球人壽失扶好照終身健康保險」（G版）只要經過醫師確診且符合失能程度表，就可以獲得理賠。

這兩張若因意外或疾病造成的1至11級失能，將依據保險金額的3倍給付一次性失能慰問保險金；若是1至6級失能，則是給付一筆24倍保險金額為重大失能生活扶助保險金，第二年開始每月領1倍保險金額的重大失能生活扶助金。

其中，「全球人壽失扶好照終身保險」（H版）還提供身故／喪葬費用保險金及祝壽保險金。

若是在預算有限的情況下，可搭配「全球人壽失扶85定期健康保險附約」或「全球人壽失扶65定期健康保險附約」，前者保障年齡至85歲，主要強化照護保障；後者保障至65歲，若於工作時期發生重大失能，可彌補收入損失。

這兩款附約皆提供重大失能生活扶助保險金、無重大理賠紀錄增額保險金，若在繳費期間因意外或疾病導致1至6級失能時，不分失能程度給付相同金額，也可豁免續期保險費，且保障期間持續有效。不過需要注意的是，附約沒有1至11級失能的3倍保額失能慰問金以及身故保險金。

特色二：繳費期滿，保障加倍20%

若在20年繳費期間，未申領重大失能生活扶助保險金，一旦繳費期滿後，保障全面加倍20%。

以保額3萬為例，1至11級的失能慰問保險金為3倍保額給付9萬元，無重大理賠紀錄，增額加倍20%後，升級為10.8萬元；首次重大失能生活扶助金就由72萬元升級為86.4萬元，且第2年度起，每月領取重大失能生活扶助金3萬元起，可再加6000元起的無重大理賠紀錄增額保險金，保障再升級。

特色三：長期失能，兩段式加碼。

由於失能照護期間越長，經濟負擔越重，因此保單提供分段加碼，若為1至6級失能，重大失能生活扶助保險金將依照重大失能給付保單年度加倍給付，第1年給付24倍保險金額的重大失能生活扶助保險金；第2年起至第10年為1倍保額；給付第11年起至第20年加碼15%，為1.15倍保額；第21年之後再加碼10%，為1.25倍保額。非依照失能程度計算給付，也不用擔心失能程度影響給付金額。兩段式加碼補強照護所需的費用。

全球人壽提醒，別以為失能與自己距離很遙遠，現代人生活作息不正常、工作久坐不運動、飲食習慣不良等，都是近年來疾病年輕化主要因素，除了避免這些不良生活習慣影響健康外，也要做好「萬一」意外或疾病來敲門時的準備，及早透過失能扶助險為自己打造長期失能的保障。