學直排輪摔斷3顆牙…8歲女童「吸管進食」得缺牙10年　家長怒求償100萬

▲蘇小妹慘摔斷牙，前半年只能靠吸管食用流質食物。（示意圖／資料照）

記者羅志華／台北報導

北市1位蘇媽媽於2017年間，送家中小兄妹到大同運動中心學直排輪，不料才上課不久，當時3年級的蘇小妹就意外摔斷門牙，在受傷前半年只能靠吸管食用流質食物，蘇家質疑課程經營方未循序漸進指導小朋友，怒向安排課程的「遠東鐵櫃鋼鐵公司」求償100萬元；但因蘇小妹發育尚未完全無法植牙，蘇家不能確定後續花費，求償條件遭對方拒絕，目前將進入調解程序。

蘇家小兄妹於2017年間，到大同運動中心體驗直排輪課程，對方介紹課程時，表示教學分級完整，須通過「考核」才能進階學習，讓蘇媽媽相當心動，便在同年4月間花費3萬2000元，讓2個孩子去學習；不料才上課不久，蘇小妹就在無教練看管的情況下，因「跨級」動作不慎跌倒，摔斷門牙及右側共3顆牙齒，受傷前半年只能用吸管食用流質食物，目前吃一些較硬的食物時，都得先以剪刀處理，更對體育活動產生陰影。由於牙醫評估應至少18歲再來植牙，這代表蘇小妹得「缺牙」長達10年，也讓蘇家怒告台北市體育局及安排課程的「遠東鐵櫃鋼鐵公司」。

北院針對此案於9月24日第3度開庭，法官表示本案件無法究責台北市體育局，蘇媽媽了解後也當庭撤告，但對安排直排輪課程的「遠東鐵櫃鋼鐵公司」，未盡分級教學及保護學童仍相當不滿，向他們求償100萬元醫療費及精神補償金。

但「遠東鐵櫃鋼鐵公司」表示，教練在課堂初，都會重點教學跌倒的因應動作，在監視器光碟中也能清楚見到。蘇童演練時都沒問題，卻在休息時，因模仿別的小朋友做進階動作而跌倒，這並非教練所能預期。「遠東鐵櫃公司」認為100萬元求償金額過高，且賠償事宜涉及保險，目前無法提出具體條件，雙方將擇日再行調解。



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