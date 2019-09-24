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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／超50家華媒建立多邊合作　 絲路協作網促「一帶一路」建設

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記者蔡儀潔／福州報導

「海絲華文媒體論壇」進入第二天，今（24）日在福州舉行了絲路華媒協作網簽約儀式。該網站由50多家華媒共同參與，以加強各媒體間的多邊合作，包括資源整合、營銷配合，推動人員互訪、採訪互助等，是促進「一帶一路」建設的重要平台。

▲▼ 海絲華文媒體,絲路華媒協作網簽約儀式 。（圖／主辦方提供）

▲簽約儀式現場 。（圖／主辦方提供）

在今日的儀式上，福建省委常委、統戰部部長邢善萍和省委統戰部副部長、省僑辦主任馮志農，以及省委宣傳部副巡視員卓少鋒在台上進行簽約，隨後面向LED大螢幕，並將手掌覆蓋在螢幕手印處，以啟動協作網頁面上線，宣佈絲路華媒協作網正式成立。

▲▼ 海絲華文媒體,絲路華媒協作網簽約儀式 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 邢善萍在致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

邢善萍在致詞時表示，海外華文媒體承載著華文資訊傳播渠道，架設起中外聯通橋梁，是講好中國故事、傳播中華文化的重要力量，是促進「一帶一路」建設的重要平台，已成為增進中國和世界各國人民友誼的重要橋梁，「希望廣大華文媒體順應新時代發展趨勢，做媒體融合的變革者，增強華文媒體在海外的話語權，努力向世界講好中國故事、海絲故事。」

▲▼ 海絲華文媒體,絲路華媒協作網簽約儀式 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲參與人員 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據瞭解，絲路華媒協作網是由福建省人民政府新聞辦公室、僑務辦公室、省互聯網信息辦公室和省廣播電視局發起成立，由福建廣播影視集團作為執行單位，由境內外50多家華文媒體共同參與的合作性組織，其職能是促進參與協作網的媒體間多邊合作，加強資源整合、渠道融合、優勢結合、信息聚合等。

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