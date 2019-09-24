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新光三越南西周慶iPhone首7日滿萬送千　家電推「買一送一」

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▲一張圖看iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max規格。（圖／蘋果官網）

▲新光三越周年慶開跑，iPhone XR、iPhone XS等前代手機享有滿千送百限時回饋。（圖／蘋果官網）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越首波周年慶即將在10／3開跑，除針對化妝品推出滿2,000元送200之外，3C與家電也在首7日推出加碼優惠，10／3～10／9期間，貴賓卡友購買iPhoneXR、iPhoneXS可享滿萬送1,000元抵用券回饋，此外家電還有買一送一方案，例如購買NIKKO營養調理機，享特價再送Panasonic吹風機。

▲2019新光三越南西店周年慶。（圖／新光三越提供）▲2019新光三越南西店周年慶。（圖／新光三越提供）

▲買NIKKO全營養調理機BL-168，原價22,800元，特價15,800元，加送Panasonic EH-NA98奈米負離子吹風機，限量50台。（圖／新光三越提供，以下同）

百貨周年慶在10月份漸漸進入重頭戲，新光三越、遠百、環球購物中心等陸續上檔，新光三越包括南西店等6店在10／3同時開跑，除化妝品是重頭戲之外，家電3C也是熱賣商品，iPhone 11才剛發表，前代手機包括iPhoneXR、iPhoneXS降價之外，還可再享滿萬送500元抵用券回饋，持貴賓卡首7日回饋則是滿萬送千，等同再打9折。

▲2019新光三越南西店周年慶。（圖／新光三越提供）

▲飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋，原價21,900元，特價12,900元，加贈黑晶爐HD4990，限量30組。

今年新光三越南西店也特別祭出「買機送機」家電優惠，購買虎牌、飛利浦、象印等電子鍋，單價約12,900元至29,900元不等，還可依產品獲得黑晶爐、快煮壺、熱水瓶等贈品。同期專屬APP也推出電子鍋特惠，10／10上午10時起祭出虎牌日本製6人份電子鍋，原價7,000元，特價2,990元，直接下殺4.2折，限量30台。

▲2019新光三越南西店周年慶。（圖／新光三越提供）

▲2019新光三越南西店周年慶。（圖／新光三越提供）

▲手機APP也祭出專屬特惠，虎牌日本製6人份電子鍋JBV-S10R，原價7,000元，特價2,990元，10／10開賣限量30台。

新光三越表示，南西店周慶18天共有5個業績破億元的業種，包括美妝、家用、3C、休閒與複合業態，今年也針對熱門與最新商品推出加碼促銷，「買機送機」與「線上獨家特惠」都是回饋超高的企劃，預計周慶業績可達22億元，較去年同期成長1.4%。

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