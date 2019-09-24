iPhone拿2年就要換新機？　專家吐真心話！關鍵破解「等明年換5G」

▲近日剛上市的iPhone 11系列。（圖／翻攝自ifixit）



記者柯振中／綜合報導

新的iPhone近期火熱上市，許多果粉已搶先購入新機。不過，iPhone是否需要2年換一支？紐約時報首席科技消費作者表示，目前手機的革新速度已經脫離先前的「跳躍期」，iPhone11出現後，這個規律已經不適用了。華爾街日報專欄作家也說，如果還能夠忍住，建議明年再換新機，否則可能錯過明年的5G及其他升級。

紐約時報首席科技消費作者布萊恩·金（Brian X. Chen）指出，想要判斷是否需要換手機，最重要的是「年份」，如果現在使用的還是「iPhone 6S」前的機種，那相當建議換支新的手機，因為iOS 13不支援更早的手機進行更新。

▼iPhone 11系列一開賣就有許多人入手。（圖／記者洪聖壹攝）



布萊恩·金提到，以2016年的iPhone 7為例，這支手機仍相當好用，不但有出色的鏡頭，處理器速度也相當快。

布萊恩·金分析，比起2017年的iPhone X，iPhone 11系列在軟、硬體方面的確有提升，但沒有「跳躍性」的增加，沒有一定要為了「夜拍模式」、「超廣角鏡頭」而花大把鈔票做升級。

至於使用「iPhone X」甚至更新一代的手機使用者，華爾街日報專欄作家史特恩（Joanna Stern）說明，如果能夠忍受，強烈建議明年再換手機，或是選擇最基本的「iPhone 11」，否則可能錯過預計明年出現的5G、甚至更多升級。

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