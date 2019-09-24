北台「連雨5天」再降溫剩21°C！周末恐有颱風發展　吳德榮：預測逼近台灣

記者許力方／綜合報導

北台灣變天！中央氣象局表示，25日（周三）迎風面北部及東北部開始出現局部短暫雨，低溫下探21度；預估26至30日（周四至日）受東北風影響，北東轉雨，東北部降雨全面、且有局部較大雨勢。前預報中心主任吳德榮分析，菲律賓東方有一個雲系慢慢移動，水氣順勢帶進台灣，依據歐美電腦模擬圖顯示，29日將有一個接近颱風強度的低壓擾動發展，且可能靠近台灣北上。

吳德榮在《三立準天氣》預報，依據電腦模擬圖可見，歐洲模式在29日8時太平洋海面有一個低壓擾動，美國模式上，同樣位置也有一個擾動，且強度更強，29日附近一帶可能有接近颱風強度的系統發展！未來路徑方面，歐洲預測，系統從台灣東邊北上，美國預測則離台灣很近，但超過5天的預估仍有很多的不確定性，目前來談言之過早，仍可繼續觀察。

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吳德榮表示，目前菲律賓東方有一個雲系，但不太會發展，對26日後台灣的天氣有影響，預估此雲系將慢慢進入菲律賓、南海，26日以後水氣增多進入台灣，一直到28、29日北東都容易下雨，且有局部較大雨勢，花東也有短暫雨，南部山區午後下雨，短暫一天好天氣空檔，未來幾天迎風面易雨，且雲多下雨也會降溫。

氣象局預報，25日各地多雲時晴，僅迎風面的基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，中南部山區午後陣雨也較零星短暫；受東北風影響，早晚稍有涼意，北部及宜花低溫約21、22度左右，其他地區約23、24度，白天北部及宜花高溫約27度，較為舒適，其他高溫約30至32度，中南部平地日夜溫差稍大。

預估26至30日均受東北風影響，氣象局表示，主要降雨在迎風面的北部、東半部地區，其中東北部降雨較全面，且有局部較大雨勢發生機率，北部及花東地區降雨較局部，中南部大多多雲到晴、午後山區有局部短暫陣雨。

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