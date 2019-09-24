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周杰倫曾代言！這家潮牌服飾4年關店上千家　市值只剩巔峰零頭

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▲▼美特斯邦威。（圖／翻攝百度百科）

▲美特斯邦威。（圖／翻攝百度百科，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

藝人周杰倫、潘瑋柏曾經代言的大陸國民品牌美特斯邦威，近年因電商崛起，加上ZARA、UNIQLO等國外品牌進入大陸市場，導致它在2013年至2016年間關了1300家門店，而如今它們的市值已縮水到57.54億元（人民幣，下同），連巔峰時期的零頭都不到。

綜合媒體報導，美特斯邦威於1995年創辦於浙江省溫州市，目標消費者是16年至25歲的年輕人群，主打年輕活力的領導品牌，最輝煌時期，台灣知名藝人周杰倫、潘瑋柏、張韶涵等都曾為它代言。

請繼續往下閱讀...

據悉，美特斯邦威於2010年11月30日市值攀升至巔峰約389.44億元；2011年以99億的營收和12億人民幣的淨利潤，創下新高紀錄，在大陸全國的門店更多達5000多間。不過，後來因為電商的崛起，加上國外品牌進入大陸市場，以及自身轉型的失敗，導致它在2013年至2016年間，縮減了1300多家門店。

根據美特斯邦威日前公布2019年上半年營業收入約為27.99億元，同比下降31.47%。而在2019年半年報的風險分析中，美邦服飾也坦言「伴隨電子商務的發展、網路終端的普及，人們的服裝消費習慣在逐漸改變」。

此外，報導引述業內人士指出，「美邦服飾的問題還是急病亂投醫，應該抓好的是產品問題，但急於在一二線購物中心過快布局」。著名經濟學家宋清輝則指出，美邦服飾的衰落雖然有外部經濟大環境放緩的影響，但根源在於產品缺乏創新元素，同質化問題很嚴重。宋清輝建議其在設計、創新上下大功夫，同時加快產品的更新速度，走快高端、時尚的路線。

▲▼美特斯邦威。（圖／翻攝百度百科）

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