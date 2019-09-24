投資獨身貴族爆嚴重虧損　德信證券董座被解職3年不得回證券圈

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

知名服飾品牌「獨身貴族」7月爆發掏空案，金管會今（24）日表示，德信證券子公司德信冠群創投投資獨身貴族等3家公司，由於督導不周，依法開罰240萬元，並解除德信證券前董事長林冠百職務，且3年內不得重回證券圈。

德信證券百分百轉投資設立的子公司德信冠群創業投資，不過投資獨身貴族卻驚傳掏空案，導致德信證券產生重大虧損，另自營投資未落實內控相關措施，違反證券管理法令。

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金管會證期局副局長蔡麗玲點出3缺失，首先是德信證券對子公司監督管理不周的缺失，未督促子公司德信創投訂定內部控制制度、訂定及執行取得或處分資產辦法、依德信證券內部規定及相關法規進行投資，且對德信創投監理的查核報告不確實，及未按月取得財務資料等。

再者，德信證券遲延向金管會申報德信創投投資獨身貴族等3家公司發生重大虧損；最後，德信證券自營部投資有價證券的買賣分析及虧損控管作業流於形式，因此金管會對德信證券處以罰鍰240萬元，並解除當時的董事長林冠百、吳姓董事職務。

蔡麗玲指出，德信創投投資獨身貴族1.15億元，目前還有5,500萬元尚未拿回，而董事長林冠百已在今年2月離職，但這次解職命令，也命令他3年不得重回證券圈。

此外，金管會也要求，在會計師出具對於內部控制制度的設計及執行有效性的審查意見前，該公司不得增加對子公司的轉投資、資金貸與或背書保證，子公司德信創投及德信冠群創投管理顧問公司也不得增加投資，並限期請德信證券提出改善計畫及時程，並提報股東會討論，以維護股東權益。