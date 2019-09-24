連千毅人馬砸店！傳竹聯幫堂主帶隊　「源哥」出面說話了

記者柯沛辰／綜合報導

連千毅人馬17日晚間到鄭又仁寵物店砸場，有週刊報導，帶隊指揮官是一名叫做「源哥」的竹聯幫天龍堂堂主。不過，源哥本人出面喊冤，強調他本人根本沒幫派背景，只是跟連千毅私下有點交情，當天想幫忙調停，不料卻遭痛毆，導致左手嚴重血腫，可能面臨截肢。

連千毅之亂一連三天，高雄街頭砸店、開槍頻傳，治安亮起紅燈。其中鄭又仁寵物店第一天被砸，導致多人受傷，外傳連陣營指揮官是竹聯幫天龍堂堂主「源哥」。不過，《東森新聞》報導，「源哥」本人稍早現身說法，強調自己根本不是黑幫分子，只是連千毅的友人。

▲連千毅陣營17日砸寵物店，外傳有竹聯幫堂主帶隊，但「源哥」出面喊冤。（圖／東森新聞）

源哥表示，「我是生意人啊，之前是在屏東賣水果的，怎麼會是天龍堂？週刊倒不如寫我是幫主好了，是不是比較快？」

源哥忿忿不平地說，週刊寫他帶百人助陣，但他想反問，「我帶人去的話，怎麼會被打？我帶一百多個，怎麼會被打？他們跑都來不及啊！我就是沒有帶人，我是單槍匹馬自己過去！」

▲源哥表示，部分報導加油添醋，倘若他真的帶百人助陣，又怎麼會被打傷？（圖／東森新聞）

源哥指出，他與連千毅私下有交情，當天到寵物店是想幫忙調停，沒想到卻被攻擊，「我站在那邊看，我哪有砸？不是我砸的吧？當時我問他，『你就是阿仁嗎？』他就把刀拿出來了，然後我轉身的時候，就有安全帽砸過來，我就暈倒了。」

源哥指控，當時鄭大仁手拿刀械，期間刀子一度掉在地上，但鄭大仁馬上又拿起來。沒想到他還來不及反應，下一秒就被一旁男子攻擊頭部，當場倒地。兩名男子見狀，立刻持棍棒跟上，死命往他身上砸。

▲源哥強調，他跟連千毅私下有交情，所以當天好意到場幫忙「調停」。（圖／翻攝自臉書／連千毅）

源哥說，他傷勢嚴重，被打到橫紋肌溶解，「最後就是整隻手就是壞死、蜂窩性組織炎，有截肢的危險，後來（警方）傳喚我到案啊，說我殺人未遂啊，我殺了誰？誰殺誰我怎麼知道？我完全沒看到。」

面對鏡頭，源哥秀出左手臂大片瘀青，可見嚴重血腫，手肘更腫得跟網球一樣大；若把左右手一對比，腫脹狀況更明顯。如今傷勢嚴重恐面臨截肢，又被檢警指控殺人未遂，源哥無奈直呼「實在好倒楣」。

▲源哥左手腫脹壞死，恐面臨截肢命運。（圖／東森新聞）

▲左右手一比，明顯可見左手嚴重腫脹。（圖／東森新聞）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有