桃園債務創新高藍營議員憂財政惡化！　市府：負債六都最低

▲審計部桃園市審計處長張漢卿，到桃園市議會報告2018年度桃園市總決算。(圖／市議會國民黨團提供)

記者楊淑媛／桃園報導

審計部桃園市審計處長張漢卿24日在市議會報告指出，桃園市政府人事費逐年攀升，歲入歲出短絀持續擴大，存有公共債務激增的財政風險，尤其前瞻基礎建設計畫等重大公共建設陸續推動，未來建設財源籌措需求龐鉅，引發市議會國民黨團議員梁為超、徐玉樹等多名議員，對於桃園財政惡化憂心！

不過，市府新聞處長詹賀舜指出，桃園升格以來人口成長全國第一，從205萬人增加到224萬人，各種建設、社福及人事需求，都有大幅提升，加上，桃園市城市基礎建設正處在打底的時刻，財政支出勢必擴張。

在鄭文燦市長第一屆任期中，市府負債並無增加，但是，本屆任期開始，重大建設必須逐年攤提，因此，負債增加是必然的，鄭市長因此要求市府「節流合理化」、「開源多元化」以及「進度穩健化」三大方向，控制債務成長，並積極挹注財政收益。詹賀舜表示，截至今年6月底，桃園市債務餘額390億元及人均負債1.8萬元，都是六都最低。

桃園市議會自明(25日)起，一連三天審查桃園市政府107年度總決算，截至今年8月底為止，桃園市長短期公共債務已高達420億元，國民黨團對於桃園財政惡化甚感憂心，對於市府施政及預算將嚴格監督、加強把關，不希望重蹈高雄市陳菊負債三千億的覆轍，債留子孫。

審計部桃園市審計處長張漢卿24日在市議會報告表示，桃園市自升格直轄市後，歲出決算數由2015年度849億7782萬餘元逐年成長至2018年度1042億9603萬餘元，各年度歲出決算數均高於歲入決算數，且歲出增加幅度均較歲入成長幅度為高，致歲入歲出短絀由2015年度11億6728萬餘元，逐年擴大至2018年度137億7402萬餘元，導致桃園市公共債務不斷攀升，公共債務餘額不斷攀升，從2015年底之216億元增加至108年8月底止之420億元。