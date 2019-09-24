弟糾眾打運將喬不攏和解金　姊嗆聲「要錢，我往生爸爸會找你們算」

▲宜蘭縣羅東鎮特種行業人員楊姓、羅姓男子，警面前還追打林姓運將。（圖／資料照）

記者游芳男／宜蘭報導

2019年6月23日，宜蘭1名私人招待所邱姓老闆，不滿鄰居運將拒載醉客，糾眾在警方面前毆打運將，邱男與楊姓、羅姓小弟落網。事後雙方喬不攏和解金，邱男姐姐強出頭，竟到運將住處嗆說「要錢，我往生的爸爸會來找你們算。」被運將父親告涉及恐嚇。檢方認為，邱女行徑不符合恐嚇要件，不起訴處分。

不起訴書指出，綽號「牛奶」的邱男姊姊，與被邱男等人毆打的林姓司機家人不相識，但因不滿打人案和解金過高，先拍下林家門牌及計程車號、營業登記證等後敲門，見林父開門後便嗆說：「我是牛奶的姊姊，你兒子害死我爸爸。」

邱女並說：「我已經把你家住址跟你兒子的計程車車號都拍下來了，要燒給我往生的爸爸，叫我爸來找你們，你們要錢的話，我往生的爸爸會來找你們算」、「是你兒子害死我爸爸，我要叫我往生的爸爸來找你兒子算。」

林父報警提告受恐嚇，偵訊時邱女否認有說過上述話語，宜蘭檢方偵結，因刑法恐嚇罪通知內容，僅限於所列舉對生命、身體、自由、名譽、財產之加害事實，且須是行為人以人力而直接或間接得支配掌握者，如屬鬼怪神力、福禍吉凶之卜算、詛咒內容，並不符合要件，因此予以不起訴處分。

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