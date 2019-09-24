港警稱在踢「黃色物體」　林鄭月娥籲：難以評論，受害者出來投訴

▲香港921遊行。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中遊行不斷爆發警民衝突，日前「守護孩子」一名男義工疑遭警方帶到暗巷毒打，影片曝光引起輿論撻伐。不過，香港警方23日卻指出，影片中警員在踢一件「黃色的物體（yellow object）」，此言論再度引發爭論。特首林鄭月娥24日被問及此事時，表示很難評論個別影片，並呼籲受害者站出來，向投訴警察課或監警會作出投訴。

綜合媒體報導，上周元朗的示威衝突中，一名「守護孩子行動」成員疑似被警方帶到暗巷痛打一頓，而影片也從上方被拍了下來。然而新界北總區警司（行動）韋華高23日在記者會上卻說，只見到警員踢向「黃色的物體」，此言論更爆發各界撻伐。

▲林鄭月娥。（圖／路透）



林鄭月娥說，警務人員執法是確保香港法治最重要的元素之一，過去三個多月以來，警方承受很大的壓力，她給予支持但並不代表「我會縱容違規或錯誤行為」，否則她不需要投訴警察課、監警會等機構調查有關個別警員的投訴個案。

林鄭月娥表示，作為行政長官，很難以個別影片給予個人意見，進一步評論什麼是對或錯，什麼是真或假， 因為「至今同樣的事情總是有不同的版本」。她建議，受傷人士站出來向投訴警察課或監警會作出投訴，提供說法，使事件能以公平及不偏不倚的方式被調查，同時呼籲大眾須對有關機構持有信心。

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