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嘉義監理所結合衛生所下鄉高齡換證　認知檢驗換證一次搞定　

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▲▼ 高齡換照。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市監理所推下鄉高齡換照。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁伊森／嘉義報導

由於民國31年7月1日(含)以後出生屆滿75歲的長輩，或民國31年6月30日(含)前出生有違規記點或吊扣駕照情形的長輩，民國106年7月1日起駕照不再永久有效，新制度實施以後駕照的有效期限都是到75歲止，記得收到通知單或接到電話通知後，請儘速辦理換照。

嘉義市監理站表示，考量年長者辦理換照應經體檢合格及通過認知功能測驗(或檢附無患有中度以上失智症證明文件)，為服務鄉親避免年長者與陪同家人舟車勞頓，10月份派員到排定衛生所辦理做認知功能測驗及換照服務。

檢查時，民眾只要請攜帶駕照正本、身分證正本、最近兩年內同1組的1吋照片4張及相關費用(體檢費用依各檢測單位收費標準收費，現場僅收認知功能測驗費用200元、換發駕照駕照規費每張50元)，當日到場辦理。當日鄉親有洽詢事項或同意繳回駕照，可至現場填寫同意書一併辦理。

▲▼ 高齡換照。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市監理所下鄉高齡換照免於民眾舟車勞頓。（圖／記者翁伊森翻攝）

換證時間及地點如下：

108年10月1日(星期二)：嘉義縣梅山鄉衛生所，上午9時至11時
108年10月2日(星期三)：嘉義市東區衛生所，上午9時至11時
108年10月3日(星期四)：嘉義市西區衛生所，上午9時至11時
108年10月4日(星期五)：嘉義縣民雄鄉衛生所，下午14時至16時
108年10月7日(星期一)：嘉義縣中埔鄉衛生所，上午9時至11時

高齡鄉親可利用時間預先至就近衛生所、公立醫院或代辦所辦理身體檢查縮短辦理時間，體檢單位(體檢費用依各檢測單位收費標準收費)如下：嘉義縣中埔鄉衛生所、嘉義縣民雄鄉衛生所、嘉義縣阿里山鄉衛生所、嘉義縣梅山鄉衛生所、嘉義市東區衛生所、嘉義市西區衛生所、信合美診所、慶昇醫院、王國哲診所、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、衛生福利部嘉義醫院、嘉義榮總醫院等單位。

▲▼ 高齡換照。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市監理所行動服務提供高齡換照。（圖／記者翁伊森翻攝）

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