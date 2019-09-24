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帶妻馬殺雞一人一包廂　她做純的「他做黑的！」…妻氣炸檢舉按摩店

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▲▼按摩。（圖／pixabay）

▲ 老婆就在他旁邊的包廂按摩純舒壓，他誘惑難擋作半套色情按摩。（圖／示意圖與本案無關／pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市周姓男子與太太感情不錯，經常帶妻子到一家純按摩館紓壓，因夫妻都在不同包廂內按摩，2018年7月間按摩完後，太太見周男神色有異，追問下周男坦承在包廂裡作半套色情服務；周妻擔心老公「暈船」無法自拔，怕影響家庭報警檢舉，經調查後將按摩店黃姓負責人依妨害風化罪嫌移送法辦。

周姓男子因喜歡按摩經常帶妻子，到黃男開設的純舒壓按摩館按摩舒壓，2018年7月間，前後消費了2、3次，按摩時因男女分隔 周男與太太在不同房間按摩，太太按摩完見周男神色有異，追問下周男坦承，在包廂裡因小姐不斷誘惑，加價1000元作半套色情服務；周妻擔心會影響到家庭婚姻生活，遂報警舉發。

警方獲報前往稽查，當場並未查獲按摩小姐與客人性交易或保險套、精液或拍到男女全裸共浴等證據，但因警方認案情屬實，偵訊後仍將黃姓負責人依妨害風化罪移送基隆地檢署偵辦。

負責人黃男辯稱，每位按摩小姐都有簽約不可從事色情服務行為，包廂內沒有監視器，無法知道小姐與客人是否有色情交易，檢方認為店內並無可事先通知小姐的警報器裝置，且警方查無負責人之積極犯罪證據，加上店外也沒有人在拉客人情形，認黃男應事先並不知情小姐依妨害風化行為，判不起訴處分。

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