　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「靠爸兒」神速變碩士！28天修完12學分　僑光科大校長被重罰50萬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖、文／鏡週刊

本刊報導僑光科技大學校長楊敏華，涉護航自己的兒子楊正違法抵免學分，輕鬆取得該校學、碩士學位，且未利益迴避就讓他擔任英文系行政職和講師資格。經教育部組成專案小組前往僑光調閱楊正的相關學分抵免資料，發現確實有不合理及違法之處，依法行文僑光科大董事會，開罰校長50萬元，教務長30萬元。

教育部技職司指出，校方辯稱楊正的學分抵免符合學校的學則規定，也合乎大學自治精神，但根據該校學分抵免要點中規定，轉學至3年級者，至多抵免70學分；但教務長等人明知抵免不得超過70學分，仍以「專案專簽」方式同意，由校長決行突破抵免上限。技職司表示，除非學則內有例外或但書規定，才可不受學分上限的限制，可是僑光科大的學則內並無相關特殊規範，明顯不合理。

教育部技職司表示，楊正在學士學位、學分的取得上已有問題，並未符合報考該校碩士班的資格，不過後續校方竟用「推廣教育」的形式讓他補修學分，在2018年和2019年間，僅用28天修完6門課程12學分，顯然有違教育部一再重申不得密集上課的規定，影響學生受教權益甚鉅。

請繼續往下閱讀...
楊正（圖）遭控在父親楊敏華庇蔭下，2年半就取得學士、碩士學位。

至於楊正疑違法擔任英文講師和行政職的部分，教育部技職司說，依照專科以上教師資格審定辦法中規定，教職應該與專長具高度相關性，楊正取得企管系碩士學位，卻是在通識中心教英文，專長明顯與授課科目不符。

教育部技職司認為，僑光科大在學則、學位授予、教師聘任等部分均不合理，且情節重大，除了列計重大行政缺失、開罰校方，還將酌減招生員額與獎補助款，以示懲戒。

更多鏡週刊報導
【荒唐校長靠爸兒】僑光科大校長爆濫權護兒取學位　教育部：若屬實將被取消
【荒唐校長靠爸兒1】引爆全校公憤　僑光科大校長遭控私授親兒學位
【荒唐校長靠爸兒2】爸爸是校長真好　他2年半拿學碩士根本「神童」

ET快訊
「神秘高富帥」385億買台北文華東方！情史起底…前女友是這位
鈕承澤性侵案爆「7位數和解」　騎腳踏車出庭…聊鞋子笑了！
寵物店槍手起底！連千毅背後「超硬老大」貼身武將
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣貧窮人口才3%！窮人定義是什麼？　網狂承認：就是我！

「靠爸兒」神速變碩士！28天修完12學分　僑光科大校長被重罰50萬

紙風車開賣首日票房達9成！必看兒童劇《白蛇傳》緊急加演

紅磚老房融入3D立體、6大窗景絕美光影！宜蘭傳藝老爺帶旅人感受「另外」空間

Uber Eats擬進軍東台灣⋯foodpanda半路殺出「9月底前進宜屏雲」

預計辦草地音樂會！國父紀念館大改造　館長就任週年創新10項第一

台北市校園禁電子煙！教育局訂定實施要點「下學期上路」

路人都在戴AirPods！他越看越驚「一副5K」不親民：有錢也不想買　網戰翻

一倒進白色杯！好市多「灰色七喜」現形...原杯留詭異印記　網驚：洗拖把？

能直飛韓國江原道了！新廉航江原航空12月開航台北　踩點BTS公車站更快

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

台灣貧窮人口才3%！窮人定義是什麼？　網狂承認：就是我！

「靠爸兒」神速變碩士！28天修完12學分　僑光科大校長被重罰50萬

紙風車開賣首日票房達9成！必看兒童劇《白蛇傳》緊急加演

紅磚老房融入3D立體、6大窗景絕美光影！宜蘭傳藝老爺帶旅人感受「另外」空間

Uber Eats擬進軍東台灣⋯foodpanda半路殺出「9月底前進宜屏雲」

預計辦草地音樂會！國父紀念館大改造　館長就任週年創新10項第一

台北市校園禁電子煙！教育局訂定實施要點「下學期上路」

路人都在戴AirPods！他越看越驚「一副5K」不親民：有錢也不想買　網戰翻

一倒進白色杯！好市多「灰色七喜」現形...原杯留詭異印記　網驚：洗拖把？

能直飛韓國江原道了！新廉航江原航空12月開航台北　踩點BTS公車站更快

每年逃漏稅遭查獲3萬件　補稅金額上看70億元

台灣貧窮人口才3%！窮人定義是什麼？　網狂承認：就是我！

武漢女網／詹家姊妹直落二闖頭關　晉級女雙16強

觀護盃／劉人豪台銀處女秀　教頭讚學習力高

桃園債務創新高藍營議員憂財政惡化！　市府：負債六都最低

投資獨身貴族爆嚴重虧損　德信證券董座被解職3年不得回證券圈

跟家禽學穿搭！寵物雞穿上設計師款毛衣　雞舍秒變伸展台

不斷更新／多猛暴投後胡金龍安打！富邦4局5比0桃猿

觀護盃／選秀狀元初登場　張家禾高效率11分鐘攻11分

嘉義監理所結合衛生所下鄉高齡換證　認知檢驗換證一次搞定　

生活熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天..

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子..

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…..

女孩赴韓留學　半夜租屋處「密碼..

龍潭弟一人顧鍋貼店　她等20分..

買保護殼！網狂推犀牛盾、UAG..

好市多隱藏美食商品曝！螞蟻系網..

周四起變天！　吳德榮：未來有利..

東北大餅月薪喊10萬！內幕曝光

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊..

4粗工出車禍集體消失　　台中師..

酒駕害死暖學弟！3年後報應來了

好市多超夯飲品完售！心善妹秒讓..

坐高鐵博愛座被長者嗆「很年輕啊..

更多熱門

相關新聞

謝忻被公司冷凍　爆崩潰求解約！

從爆發和阿翔的不倫醜聞至今，謝忻已經停工將近3個月，相較於阿翔全面復工，謝忻卻前途茫茫、收入斷炊，慘遭公司冷凍的她另尋生路，據悉謝忻為求解約，急奔經紀公司暴哭，兩邊關係陷入僵局。

僑光科大校長兒2年半拿碩士　校長罰50萬

二度主動抖內柯營遭拒　郭董霸氣回應

48年來首次！我國外交官員現身聯合國正式會議

郭家軍4人出戰立委　驚見藍營大咖之女

關鍵字：

鏡週刊校長僑光科技大學碩士學分

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「任哥」成編號0024

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金項鍊交給他

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面