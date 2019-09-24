「靠爸兒」神速變碩士！28天修完12學分　僑光科大校長被重罰50萬

圖、文／鏡週刊

本刊報導僑光科技大學校長楊敏華，涉護航自己的兒子楊正違法抵免學分，輕鬆取得該校學、碩士學位，且未利益迴避就讓他擔任英文系行政職和講師資格。經教育部組成專案小組前往僑光調閱楊正的相關學分抵免資料，發現確實有不合理及違法之處，依法行文僑光科大董事會，開罰校長50萬元，教務長30萬元。

教育部技職司指出，校方辯稱楊正的學分抵免符合學校的學則規定，也合乎大學自治精神，但根據該校學分抵免要點中規定，轉學至3年級者，至多抵免70學分；但教務長等人明知抵免不得超過70學分，仍以「專案專簽」方式同意，由校長決行突破抵免上限。技職司表示，除非學則內有例外或但書規定，才可不受學分上限的限制，可是僑光科大的學則內並無相關特殊規範，明顯不合理。

教育部技職司表示，楊正在學士學位、學分的取得上已有問題，並未符合報考該校碩士班的資格，不過後續校方竟用「推廣教育」的形式讓他補修學分，在2018年和2019年間，僅用28天修完6門課程12學分，顯然有違教育部一再重申不得密集上課的規定，影響學生受教權益甚鉅。

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至於楊正疑違法擔任英文講師和行政職的部分，教育部技職司說，依照專科以上教師資格審定辦法中規定，教職應該與專長具高度相關性，楊正取得企管系碩士學位，卻是在通識中心教英文，專長明顯與授課科目不符。

教育部技職司認為，僑光科大在學則、學位授予、教師聘任等部分均不合理，且情節重大，除了列計重大行政缺失、開罰校方，還將酌減招生員額與獎補助款，以示懲戒。

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