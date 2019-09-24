　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紙風車開賣首日票房達9成！必看兒童劇《白蛇傳》緊急加演

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼紙風車開賣首日票房達9成！必看兒童劇《白蛇傳》緊急加演（圖／紙風車劇團提供）
▲紙風車2019年必看兒童劇《白蛇傳》開賣首日票房達9成，劇團緊急加演。（圖／紙風車劇團提供，下同）

記者林育綾／台北報導

紙風車劇團重振後，推出改編版兒童舞台劇《白蛇傳》許仙家的秘密，被稱為「2019年必看的兒童劇」，而9月初開賣當天票房已高達9成，劇團緊急開會協商，決定加開周五（11/1）台北城市舞台晚場場次，並在今（24）日啟售。

紙風車的《白蛇傳》-許仙家的秘密，取材自中國傳統故事的《白蛇傳》，將人盡皆知的民間故事，賦予現代精神，讓傳說中的人物，以超大化的台灣特色花燈人偶代替演員，結合傳統故事與現代舞台元素。

▲▼紙風車開賣首日票房達9成！必看兒童劇《白蛇傳》緊急加演（圖／紙風車劇團提供）
▲傳說中的人物，以超大化的台灣特色花燈人偶代替演員。

請繼續往下閱讀...

這部作品曾在2001年首演、2010年好評重演，而今年全新升級重製，實驗更現代的創新精神，藉此培養下一代的創造力及實驗精神。劇團透露，2019年的劇情更為緊湊、服裝道具更為精緻、互動更為有趣，讓大小朋友可以用全身感官來體驗《白蛇傳》裡的故事。

特別是貫串全劇的歌隊，是延伸古希臘歌隊的演出形式，並非是簡單的敘事說書人角色，而是唱跳並行，是劇中不可或缺的靈魂角色。

▲▼紙風車開賣首日票房達9成！必看兒童劇《白蛇傳》緊急加演（圖／紙風車劇團提供）

總編導李永豐執行長相當重視此次《白蛇傳》的製作，更親自甄選本劇演員，只為給觀眾帶來耳目一新的全新氣象。而操控超大化花燈人偶的演員，也另找來20位黎明技術學院的學生，加入團隊陣容，給予在學學生親自參與大型演出製作的實際經驗。

《白蛇傳》是紙風車歷年最多互動的兒童劇，在近2小時的時間，穿插各種多變的互動遊戲，將傳說故事情節以現代互動遊戲的方式來演繹，也是觀眾可以期待的看點之一。

▲▼紙風車開賣首日票房達9成！必看兒童劇《白蛇傳》緊急加演（圖／紙風車劇團提供）

▲▼近2小時的時間，穿插各種多變的互動遊戲。

紙風車重振！《創意白蛇傳》4小時票房破5成　跟孩子一起學「互相體諒」（圖／紙風車劇團）

劇團打包票說是「2019必看兒童劇」，將古老傳說套入現代生活情境，更貼近孩子們的心，演出中將有絢麗花燈、漫漫水布、環繞式互動⋯等酷炫安排，歡迎家長帶著孩子一同走進劇院，也歡迎喜愛戲劇的各齡層同好一起參與。

《白蛇傳》- 許仙家的秘密 演出資訊

場次：
11/1（五）19:30台北城市舞台（加演） 
11/2（六）14:30、19:30 台北城市舞台
11/3（日）10:30、14:30 台北城市舞台

ET快訊
「神秘高富帥」385億買台北文華東方！情史起底…前女友是這位
鈕承澤性侵案爆「7位數和解」　騎腳踏車出庭…聊鞋子笑了！
寵物店槍手起底！連千毅背後「超硬老大」貼身武將
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紙風車重振！《創意白蛇傳》4小時票房破5成　跟孩子一起學「互相體諒」

紙風車執行長李永豐坦承「有政治立場」：絕不中立，一生努力都倒向孩子

紙風車團長感謝盧秀燕出面　遺憾「誤會」5月至今未解、11月台中演出未定

紙風車取消公演風波　盧秀燕：努力化解誤會以孩子為重

紙風車宣布巡演「跳過台中」：抱歉我們無法照顧全台孩子

影／紙風車深覺被侮辱取消2場演出　中市府：誤會一場，全力協助

「靠爸兒」神速變碩士！28天修完12學分　僑光科大校長被重罰50萬

紙風車開賣首日票房達9成！必看兒童劇《白蛇傳》緊急加演

紅磚老房融入3D立體、6大窗景絕美光影！宜蘭傳藝老爺帶旅人感受「另外」空間

Uber Eats擬進軍東台灣⋯foodpanda半路殺出「9月底前進宜屏雲」

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

「靠爸兒」神速變碩士！28天修完12學分　僑光科大校長被重罰50萬

紙風車開賣首日票房達9成！必看兒童劇《白蛇傳》緊急加演

紅磚老房融入3D立體、6大窗景絕美光影！宜蘭傳藝老爺帶旅人感受「另外」空間

Uber Eats擬進軍東台灣⋯foodpanda半路殺出「9月底前進宜屏雲」

預計辦草地音樂會！國父紀念館大改造　館長就任週年創新10項第一

台北市校園禁電子煙！教育局訂定實施要點「下學期上路」

路人都在戴AirPods！他越看越驚「一副5K」不親民：有錢也不想買　網戰翻

一倒進白色杯！好市多「灰色七喜」現形...原杯留詭異印記　網驚：洗拖把？

能直飛韓國江原道了！新廉航江原航空12月開航台北　踩點BTS公車站更快

科幻國片《海霧：驚濤駭浪》大甲鎮瀾宮開鏡　顏清標也入鏡

觀護盃／劉人豪台銀處女秀　教頭讚學習力高

桃園債務創新高藍營議員憂財政惡化！　市府：負債六都最低

投資獨身貴族爆嚴重虧損　德信證券董座被解職3年不得回證券圈

跟家禽學穿搭！寵物雞穿上設計師款毛衣　雞舍秒變伸展台

不斷更新／多猛暴投後胡金龍安打！富邦4局5比0桃猿

觀護盃／選秀狀元初登場　張家禾高效率11分鐘攻11分

嘉義監理所結合衛生所下鄉高齡換證　認知檢驗換證一次搞定　

帶妻馬殺雞一人一包廂　她做純的「他做黑的！」…妻氣炸檢舉按摩店

「靠爸兒」神速變碩士！28天修完12學分　僑光科大校長被重罰50萬

衝國會席次！郭台銘親自督軍　郭家軍下週將展開地方拜會

生活熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天..

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子..

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…..

女孩赴韓留學　半夜租屋處「密碼..

龍潭弟一人顧鍋貼店　她等20分..

買保護殼！網狂推犀牛盾、UAG..

好市多隱藏美食商品曝！螞蟻系網..

周四起變天！　吳德榮：未來有利..

東北大餅月薪喊10萬！內幕曝光

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊..

4粗工出車禍集體消失　　台中師..

酒駕害死暖學弟！3年後報應來了

好市多超夯飲品完售！心善妹秒讓..

坐高鐵博愛座被長者嗆「很年輕啊..

更多熱門

相關新聞

20年舞蹈界盛事！9/4決賽免費索票

國內知名舞蹈創作比賽「舞躍大地」今年邁入第20屆，20年來已經成為國內外舞蹈界的年度盛事，孕育出不少知名舞蹈家，如鄭宗龍、周書毅、陳武康、蔡博丞、賴翃中等，9月4日將在新北市藝文中心舉行決賽與頒獎典禮，同時還有新銳編舞家蔡博丞的新舞作《撫》演出，開放民眾免費索票前往欣賞！

紙風車為孩子重振！新作4小時票房破5成

颱風假讓表演團體差點損失400萬

紙風車拒演風波　家長反嗆老師被當道具

遭葉慶元爆料拿政府3.6億　紙風車提告

關鍵字：

紙風車劇團表演藝術兒童劇紙風車白蛇傳創意白蛇傳

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「任哥」成編號0024

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金項鍊交給他

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面