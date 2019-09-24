紙風車開賣首日票房達9成！必看兒童劇《白蛇傳》緊急加演



▲紙風車2019年必看兒童劇《白蛇傳》開賣首日票房達9成，劇團緊急加演。（圖／紙風車劇團提供，下同）



記者林育綾／台北報導

紙風車劇團重振後，推出改編版兒童舞台劇《白蛇傳》許仙家的秘密，被稱為「2019年必看的兒童劇」，而9月初開賣當天票房已高達9成，劇團緊急開會協商，決定加開周五（11/1）台北城市舞台晚場場次，並在今（24）日啟售。

紙風車的《白蛇傳》-許仙家的秘密，取材自中國傳統故事的《白蛇傳》，將人盡皆知的民間故事，賦予現代精神，讓傳說中的人物，以超大化的台灣特色花燈人偶代替演員，結合傳統故事與現代舞台元素。



▲傳說中的人物，以超大化的台灣特色花燈人偶代替演員。



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這部作品曾在2001年首演、2010年好評重演，而今年全新升級重製，實驗更現代的創新精神，藉此培養下一代的創造力及實驗精神。劇團透露，2019年的劇情更為緊湊、服裝道具更為精緻、互動更為有趣，讓大小朋友可以用全身感官來體驗《白蛇傳》裡的故事。

特別是貫串全劇的歌隊，是延伸古希臘歌隊的演出形式，並非是簡單的敘事說書人角色，而是唱跳並行，是劇中不可或缺的靈魂角色。

總編導李永豐執行長相當重視此次《白蛇傳》的製作，更親自甄選本劇演員，只為給觀眾帶來耳目一新的全新氣象。而操控超大化花燈人偶的演員，也另找來20位黎明技術學院的學生，加入團隊陣容，給予在學學生親自參與大型演出製作的實際經驗。

《白蛇傳》是紙風車歷年最多互動的兒童劇，在近2小時的時間，穿插各種多變的互動遊戲，將傳說故事情節以現代互動遊戲的方式來演繹，也是觀眾可以期待的看點之一。

▲▼近2小時的時間，穿插各種多變的互動遊戲。



劇團打包票說是「2019必看兒童劇」，將古老傳說套入現代生活情境，更貼近孩子們的心，演出中將有絢麗花燈、漫漫水布、環繞式互動⋯等酷炫安排，歡迎家長帶著孩子一同走進劇院，也歡迎喜愛戲劇的各齡層同好一起參與。

《白蛇傳》- 許仙家的秘密 演出資訊

場次：

11/1（五）19:30台北城市舞台（加演）

11/2（六）14:30、19:30 台北城市舞台

11/3（日）10:30、14:30 台北城市舞台