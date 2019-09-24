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衝國會席次！郭台銘親自督軍　郭家軍下週將展開地方拜會

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▲郭台銘幕僚。（圖／記者宋良義攝）

▲郭台銘幕僚。（資料照／記者宋良義攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘自宣布不參選2020總統之後，郭家軍仍朝著參選規劃準備中。郭辦表示，郭台銘每天親自主持會議，跟幕僚蔡沁瑜、郭昕宜、李縉穎等人討論選戰節奏與佈局，下週起將緊鑼密鼓展開地方人士的拜會。

日前，蔡沁瑜將戶籍遷到桃園八德，郭昕宜則是遷到台中北屯北區，李縉穎則是將投入參戰新北土城三峽。至於要以台灣民眾黨籍還是無黨籍參選，郭辦表示，他們仍在做各方面的考量與規劃。

郭辦表示，團隊現階段持續徵詢適當人選，一起加入立委戰局，只要理念相同，郭台銘都會支持，智囊團也將發揮作用。郭陣營未來跟民眾黨也會有許多合作跟資源上的共享，台北市長柯文哲與郭台銘則扮演雙母雞跑透全台，拉抬聲勢。

郭、柯兩陣營在未來的選戰中，確定會互相幫忙站台、助講、互掛選舉看板，而郭柯王聯盟也並不算破局，三方仍在就合作模式做討論與摸索，仍有互相支援與整合的機會。在郭台銘決定不參選之後，跟王金平仍有會面。郭辦表示，若王金平繼續參選，郭台銘都給予支持與祝福，在未來各種合作方式都有可能。

除此之外，郭台銘團隊仍持續往各界尋覓適當人選加入郭家軍，郭台銘希望協助更多年輕、有活力、對國家有抱負的人，一起參與政治、改變社會，目前也有亮眼的第三勢力黨派人士主動聯繫郭家陣營討論合作。

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