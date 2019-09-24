適才適所就業無礙　五星級飯店企業暢談僱用身障朋友

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，在大億麗緻酒店辦理「進用身心障礙者雇主座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

爲打破雇主進用身心障礙者的迷思及鼓勵企業進用身心障礙者，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，在大億麗緻酒店辦理「進用身心障礙者雇主座談會」，邀請熱心社會公益大億麗緻酒店嚴心誼總經理，分享進用身心障礙者議題，及成功進用之經驗。

會中請邀請雲林縣輔助器具資源中心陳盈如專員，分享如何為身障者創造最佳工作環境、職場輔具等，以協助轄區企業了解依身心障礙者特質，安排適合工作，更進一步消彌企業人力資源運作困境，激發企業創造友善無礙就業環境，開拓身心障礙者就業市場，獲得在場近40位雇主肯定。

大億麗緻酒店９月20日才完成第15屆捐血送餐券等公益活動，在僱用身障朋友也是巧思安排，適才適所。總經理嚴心誼會中提及：「進用身障者雖然有其先天性的限制，但應著重在適才適所，只要企業進用前做好事前的選才評估、職場訓練輔導制度、制定明確工作職掌、作業流程等，均有助於降低人因溝通障礙，再加上環境支持有助於職場適應，並在工作過程中觀察改善及主動關懷，身障朋友皆能表現優異。」

大億麗緻酒店總經理嚴心誼，分享了目前進用4位身障朋友的親身經歷，有1位聽障員工，工作至今長達17年又8個月，目前在工程部從事維修人員，該員具備修繕作業專業技能，因有E化流程的工程修報系統，不因其障別侷限及影響該員之工作表現，年年考績為甲等，表現優異。

另一名認定為重殘的員工工作逾6個月，因具備10年以上豐富餐飲管理經驗及專業知能，經評估具領導統御能力，善於經營顧客關係，也為公司爭取不少業績。而在進用輕度智能的員工的安排，採以房務清潔工作為主，因房務清潔工作不會有太頻繁與顧客接觸的機會及複雜指令，在操作面的工作容易學習，且 獨立作業的機會居多，不影響該員之工作表現。也表示9月再超額進用房務人員1名，也希望在座企業先進相互交流，共同努力。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，身心障礙朋友常有超乎常人的學習毅力與堅持，期待企業為他們敞開大門，從不少經驗證明，穩定度與配合度是企業求之不得的助力，若企業僱用身障者還有疑慮，可再透過「職場學習再適應計畫」補助前3個月基本工資、協助訓練者還有新台幣5000元津貼；另外也可以透過勞動力發展署委託職務再設計專家輔導團隊，至職場實地訪視評估，提供工作改善建議。藉由工作環境、工作設備、工作條件的改善及提供就業輔具並改善無障礙環境，也能獲「職務再設計」每案最高10萬元補助，使身心障礙員工克服工作障礙，發揮才能，鼓勵企業多利用政府資源。