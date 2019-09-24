　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

適才適所就業無礙　五星級飯店企業暢談僱用身障朋友

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，在大億麗緻酒店辦理「進用身心障礙者雇主座談會」，邀請嚴心誼總經理，分享進用身心障礙者議題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，在大億麗緻酒店辦理「進用身心障礙者雇主座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

爲打破雇主進用身心障礙者的迷思及鼓勵企業進用身心障礙者，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，在大億麗緻酒店辦理「進用身心障礙者雇主座談會」，邀請熱心社會公益大億麗緻酒店嚴心誼總經理，分享進用身心障礙者議題，及成功進用之經驗。

會中請邀請雲林縣輔助器具資源中心陳盈如專員，分享如何為身障者創造最佳工作環境、職場輔具等，以協助轄區企業了解依身心障礙者特質，安排適合工作，更進一步消彌企業人力資源運作困境，激發企業創造友善無礙就業環境，開拓身心障礙者就業市場，獲得在場近40位雇主肯定。

大億麗緻酒店９月20日才完成第15屆捐血送餐券等公益活動，在僱用身障朋友也是巧思安排，適才適所。總經理嚴心誼會中提及：「進用身障者雖然有其先天性的限制，但應著重在適才適所，只要企業進用前做好事前的選才評估、職場訓練輔導制度、制定明確工作職掌、作業流程等，均有助於降低人因溝通障礙，再加上環境支持有助於職場適應，並在工作過程中觀察改善及主動關懷，身障朋友皆能表現優異。」

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，在大億麗緻酒店辦理「進用身心障礙者雇主座談會」，邀請嚴心誼總經理，分享進用身心障礙者議題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大億麗緻酒店總經理嚴心誼，分享了目前進用4位身障朋友的親身經歷，有1位聽障員工，工作至今長達17年又8個月，目前在工程部從事維修人員，該員具備修繕作業專業技能，因有E化流程的工程修報系統，不因其障別侷限及影響該員之工作表現，年年考績為甲等，表現優異。

另一名認定為重殘的員工工作逾6個月，因具備10年以上豐富餐飲管理經驗及專業知能，經評估具領導統御能力，善於經營顧客關係，也為公司爭取不少業績。而在進用輕度智能的員工的安排，採以房務清潔工作為主，因房務清潔工作不會有太頻繁與顧客接觸的機會及複雜指令，在操作面的工作容易學習，且 獨立作業的機會居多，不影響該員之工作表現。也表示9月再超額進用房務人員1名，也希望在座企業先進相互交流，共同努力。

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，在大億麗緻酒店辦理「進用身心障礙者雇主座談會」，邀請嚴心誼總經理，分享進用身心障礙者議題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南就業中心主任胡瑞娟表示，身心障礙朋友常有超乎常人的學習毅力與堅持，期待企業為他們敞開大門，從不少經驗證明，穩定度與配合度是企業求之不得的助力，若企業僱用身障者還有疑慮，可再透過「職場學習再適應計畫」補助前3個月基本工資、協助訓練者還有新台幣5000元津貼；另外也可以透過勞動力發展署委託職務再設計專家輔導團隊，至職場實地訪視評估，提供工作改善建議。藉由工作環境、工作設備、工作條件的改善及提供就業輔具並改善無障礙環境，也能獲「職務再設計」每案最高10萬元補助，使身心障礙員工克服工作障礙，發揮才能，鼓勵企業多利用政府資源。

ET快訊
「神秘高富帥」385億買台北文華東方！情史起底…前女友是這位
鈕承澤性侵案爆「7位數和解」　騎腳踏車出庭…聊鞋子笑了！
寵物店槍手起底！連千毅背後「超硬老大」貼身武將
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園債務創新高藍營議員憂財政惡化！　市府：負債六都最低

嘉義監理所結合衛生所下鄉高齡換證　認知檢驗換證一次搞定　

精障女迷路呆坐商家　細心暖警助返家

適才適所就業無礙　五星級飯店企業暢談僱用身障朋友

小英台南市後援總會正式亮相　郭信良邀大家：作伙挺台灣

高鐵台南站送關懷　台南龍崎長者快樂北遊

嘉縣推活力不老運動健康操　翁章梁示範：全面推展

誠意滿滿謝恩祈安福報連連　環保局以功代金成長1成受肯定

華山台南仁德愛心天使站　建站13週年帶領長輩做蠟燭祈福

桃園新住民全國首創「孕」經濟產業服務　感謝政府幫大忙

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

桃園債務創新高藍營議員憂財政惡化！　市府：負債六都最低

嘉義監理所結合衛生所下鄉高齡換證　認知檢驗換證一次搞定　

精障女迷路呆坐商家　細心暖警助返家

適才適所就業無礙　五星級飯店企業暢談僱用身障朋友

小英台南市後援總會正式亮相　郭信良邀大家：作伙挺台灣

高鐵台南站送關懷　台南龍崎長者快樂北遊

嘉縣推活力不老運動健康操　翁章梁示範：全面推展

誠意滿滿謝恩祈安福報連連　環保局以功代金成長1成受肯定

華山台南仁德愛心天使站　建站13週年帶領長輩做蠟燭祈福

桃園新住民全國首創「孕」經濟產業服務　感謝政府幫大忙

觀護盃／劉人豪台銀處女秀　教頭讚學習力高

桃園債務創新高藍營議員憂財政惡化！　市府：負債六都最低

投資獨身貴族爆嚴重虧損　德信證券董座被解職3年不得回證券圈

跟家禽學穿搭！寵物雞穿上設計師款毛衣　雞舍秒變伸展台

不斷更新／多猛暴投後胡金龍安打！富邦4局5比0桃猿

觀護盃／選秀狀元初登場　張家禾高效率11分鐘攻11分

嘉義監理所結合衛生所下鄉高齡換證　認知檢驗換證一次搞定　

帶妻馬殺雞一人一包廂　她做純的「他做黑的！」…妻氣炸檢舉按摩店

「靠爸兒」神速變碩士！28天修完12學分　僑光科大校長被重罰50萬

衝國會席次！郭台銘親自督軍　郭家軍下週將展開地方拜會

地方熱門新聞

彰化再傳送肉粽！當地「2宮廟合..

南警攔阻「水蛭女」詐老翁養老金

總統行程發米　蔡育輝批南市府行..

周佳琪為屏東通勤族請命　高雄捷..

台大男921衝回南投！返校精神..

女子趕上班掉筆電　機車車海中尋..

運鈔車保全改種黃椰子　收入不亞..

2019桃園地景節落幕　主展場..

屏東監獄13受刑人捐3.1萬　..

台南市議會決議　出席議會要17..

「零邦交統一說」　賴惠員：台灣..

中埔公館農場開發計畫拍板定案

台南南區廟會展現高度自律

桃園馬拉松賽　在地美食任你吃

更多熱門

相關新聞

孩喊「隔壁有羊跟大象」…爸媽羞紅

面對孩子童言童語，實在讓父母哭笑不得！一名媽媽笑稱，近日帶著女兒去住飯店，恰巧隔壁房客進行床戰，由於女主角嘶吼太激烈，懵懂的女兒以為有羊在「咩咩叫」，好不容易接近尾聲時，女主角又驚天狂喊，此時，女兒也囔囔著「媽媽～換大象在叫了」，有趣的反應讓原PO笑到崩潰。

東吳大學宿舍媲美五星級飯店　網友：好想回去念大學！

爽住豪華飯店！星展銀推無限卡搶頂級客

經理被調去洗碗！香港飯店員工被迫放無薪假

POLO衫伯電梯口蹲坐　離去後驚見黃金

關鍵字：

適才適所就業五星級飯店身障朋友

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「任哥」成編號0024

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金項鍊交給他

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面