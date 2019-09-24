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遭生母男友虐打！女童大腿骨「穿刺皮膚」慘死…3歲前被阿公阿嬤捧手心

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▲▼鐵棍虐死4歲女童的莊嘉億，二審改判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲鐵棍虐死4歲女童的莊嘉億，二審改判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者柯振中、吳明峯／台北報導

新北市早前發生駭人的虐童案，26歲的莊嘉億受女友拜託，幫忙照顧4歲大的女兒，卻把女童虐打致死；莊男原先一審被判死刑，沒想到二審出現逆轉，改判無期徒刑。對此，受虐女童的家屬悲慟說明，女童是長孫女，3歲前都跟阿公阿嬤住，當時被家人捧在手心照顧，但因為生母吸毒，阿公阿嬤為了籌保金陷入經濟困難，加上女童吵著要媽媽，才讓生母接走，引發這起慘案。

這起事件發生在2017年11月，從事援交工作的32歲邱姓女子案發前一個月入監服刑，當時她把4歲的女兒託付給26歲的莊姓男友、55歲的莊母照顧；不過莊男非但沒有好好照顧女友的女兒，還多次用拳頭、鐵棍毆打女童，導致女童身上時常有大小不一的傷口。

由於長期受到虐待，年僅4歲的女童出現營養不良的症狀，身上的骨頭還被打到穿刺，右大腿骨甚至刺穿皮膚，暴露在外面3個禮拜。

當時社工單位早就了解到，女童生活在高風險家庭，積極與莊家人接觸；但莊母害怕案情暴露，也擔心被通緝的兒子會被逮回，因此不斷放鳥社工，讓女童繼續生活在家裡。

▼莊男被逮時正在看電視，莊母在一旁準備燒炭。（圖／ETtoday資料照）

▲來不及長大！女童遭母男友虐死，腿爛「白骨外露」丟醫院逃（圖／記者柳名耕翻攝）

女童2017年11月出現敗血性休克的症狀，莊男與母親搭車將她送往醫院治療，卻趁隙落跑。整起案件直到救護人員醫治時才被揭發。

檢方調查後，循線逮捕2人，依照「成年人殺害兒童」罪對2人提起公訴，當時法院一審判莊男死刑、莊母無期徒刑，全案可上訴。

不過，高院二審審理時認定，莊男對女童有殺害的不確定故意，且行為屬「具有義務但不做出應為行為」的「不作為犯」，成年人殺害兒童罪依然成立，但台大醫院鑑定後，認為莊男有教化可能，再犯的可能性不高，因此高院改判無期徒刑。

▼4歲女童活活痛死，莊男二審改判無期徒刑。（圖／東森新聞）

▲▼女童遭虐慘死。（圖／翻攝自《東森新聞》）

對此，女童的家屬指出，女童3歲前都是跟著爺爺奶奶住，當時女童過得相當快樂，每張合照都被家人抱著，是被捧在手心照顧的「小公主」。

當時女童的生母吸毒，爺爺奶奶為了籌挫保金，生活陷入困頓，加上女童吵著「想媽媽」，才讓生母把女童接走。

女童的母親悲痛說明，當初入監時，莊男一再向她保證，會照顧好女兒，自己才把女兒託付給莊家，沒想到竟然發生這種事情，「反正我還在的時候，會幫妹妹洗澡、餵她吃飯、買東西給她吃，什麼有的沒的，誰會去想到說，我進去關的時候變這樣。」

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