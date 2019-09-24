獨／蔡英文競選連任戰袍曝光！飛行夾克帥展「俐落作戰」氣勢

▲民進黨「戰袍」曝光。（圖／讀者提供，下同）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文力拼連任，民進黨全代會將與黨慶同天在28日登場。在全代會前，小英2020競選連任「戰袍」搶先在《ETtoday新聞雲》獨家曝光。不同於過去選戰常見的工作外套，這次競選服裝主打「飛行夾克」，一展俐落作戰的氣勢，全代會上包含總統及立委候選人都將戰袍穿上身，宣告選戰正式開打。

這次曝光的飛行夾克戰袍主色系為軍綠色，胸前左右兩側各有一個勳章，左邊為白色字體928，紀念民進黨創黨日，右側則是展翅飛揚、中央印有台灣的圖樣，另外，背面以白色字樣寫下民進黨縮寫DPP。設計理念為，「秉持初心，堅持理念，帶著台灣持續翱翔在自由民主、捍衛人權的道路上」。

黨內人士表示，卓榮泰自從擔任黨主席以來一直穿著飛行夾克，這次特別運用這點，有別於過去選戰服裝常見的工作外套，希望呈現更為俐落作戰的感覺。

黨內人士透露，全代會當天，黨慶大會內所有候選人都會跟著蔡英文穿上這件訂做的飛行夾克，象徵團結作戰氣勢。這件全新曝光的戰袍，預計在25日民進黨全代會預告記者會上首度亮相。

28日當天除了有全代會，因應33週年黨慶擴大舉辦，系列活動不少。其中「台灣派對」陣容堅強，跨世代邀請表演者，包含國寶級楊秀卿說唱藝術團，也有年輕一代表演團體二本貓、勞動服務、1976樂團、隨性、董事長樂團、胖克兄弟、大支登台，與支持者同樂。

民進黨向來講求團結氣勢，去年全代會主軸「改革 挺下一代」，由於適逢世足賽期間，特別安排2018年底九合一選舉，各縣市長參選人比照「足球員進場」模式之外，所有參選人還比照德國「男模隊」的穿搭，穿上西裝搭配Polo衫與白鞋登場。

2018年民進黨全代會以足球為主題，除了製作球員卡，介紹民進黨參選人之外，也比照足球員賽前進場的模式，接受全黨代表的鼓舞。民進黨把縣市長參選人組織起來，並稱之為「台灣隊」，象徵要展現出一個團隊，一個目標，並展現「球場即是戰場」的精神。

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