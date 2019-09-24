　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／蔡英文競選連任戰袍曝光！飛行夾克帥展「俐落作戰」氣勢

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民進黨「戰袍」曝光。（圖／讀者提供）

▲民進黨「戰袍」曝光。（圖／讀者提供，下同）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文力拼連任，民進黨全代會將與黨慶同天在28日登場。在全代會前，小英2020競選連任「戰袍」搶先在《ETtoday新聞雲》獨家曝光。不同於過去選戰常見的工作外套，這次競選服裝主打「飛行夾克」，一展俐落作戰的氣勢，全代會上包含總統及立委候選人都將戰袍穿上身，宣告選戰正式開打。

這次曝光的飛行夾克戰袍主色系為軍綠色，胸前左右兩側各有一個勳章，左邊為白色字體928，紀念民進黨創黨日，右側則是展翅飛揚、中央印有台灣的圖樣，另外，背面以白色字樣寫下民進黨縮寫DPP。設計理念為，「秉持初心，堅持理念，帶著台灣持續翱翔在自由民主、捍衛人權的道路上」。

黨內人士表示，卓榮泰自從擔任黨主席以來一直穿著飛行夾克，這次特別運用這點，有別於過去選戰服裝常見的工作外套，希望呈現更為俐落作戰的感覺。

黨內人士透露，全代會當天，黨慶大會內所有候選人都會跟著蔡英文穿上這件訂做的飛行夾克，象徵團結作戰氣勢。這件全新曝光的戰袍，預計在25日民進黨全代會預告記者會上首度亮相。

28日當天除了有全代會，因應33週年黨慶擴大舉辦，系列活動不少。其中「台灣派對」陣容堅強，跨世代邀請表演者，包含國寶級楊秀卿說唱藝術團，也有年輕一代表演團體二本貓、勞動服務、1976樂團、隨性、董事長樂團、胖克兄弟、大支登台，與支持者同樂。

民進黨向來講求團結氣勢，去年全代會主軸「改革 挺下一代」，由於適逢世足賽期間，特別安排2018年底九合一選舉，各縣市長參選人比照「足球員進場」模式之外，所有參選人還比照德國「男模隊」的穿搭，穿上西裝搭配Polo衫與白鞋登場。

2018年民進黨全代會以足球為主題，除了製作球員卡，介紹民進黨參選人之外，也比照足球員賽前進場的模式，接受全黨代表的鼓舞。民進黨把縣市長參選人組織起來，並稱之為「台灣隊」，象徵要展現出一個團隊，一個目標，並展現「球場即是戰場」的精神。

▲▼民進黨「戰袍」曝光。（圖／讀者提供）

▲▼民進黨「戰袍」曝光。（圖／讀者提供）

▲▼民進黨「戰袍」曝光。（圖／讀者提供）

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
連千毅砸店爆竹聯幫堂主帶隊　「源哥」出面說話了
國中女同學「直播脫衣」求打賞！陸男同學看完一秒報警
iOS 13又爆大災情！「這個動作」讓個資被陌生人看光光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

有雷／陳其邁看《返校》：不只是恐怖電影「是活生生經歷」　網洗板：致自由

陳明文300萬涉嫌洗錢？　金管會：無法得知錢從哪裡來

廢促轉藍委許毓仁看《返校》PO心得　網灌爆：你是忘記了，還是害怕想起來？

獨／蔡英文競選連任戰袍曝光！飛行夾克帥展「俐落作戰」氣勢

吉里巴斯與台斷交　64位吉國學生獎學金領到這學期

衝國會席次！郭台銘親自督軍　郭家軍下週將展開地方拜會

年輕人支持韓國瑜「會被笑」！趙少康2點解密勝選可能性：要有總統的樣子

呂秀蓮潛水艇作戰法　有信心連署可達40萬份

蔡英文論文非一本　府：哪本書不是一頁一頁完成？這是簡單常識

影／法議會訪立院　主席塞沙里尼：支持台灣參與不涉國界議題的國際組織

NASA曬木星「眼球」照　神祕黑點真相曝光...地球也會發生！

iPhone拿2年就要換新機？　專家吐真心話！關鍵破解「等明年換5G」

有雷／陳其邁看《返校》：不只是恐怖電影「是活生生經歷」　網洗板：致自由

1歲小主人緊握牽繩　拉著62KG藏獒「田野散步」邊走邊燦笑

過去5年為「史上最熱」　全球平均氣溫上升1.1°C

加州消防局5個月內「9人升格」喜當爸！　超萌寶寶平躺裝備化身向日葵

北台「連雨5天」再降溫剩21°C！周末恐有颱風發展　吳德榮：預測逼近台灣

中職／范國宸代打3分打點！富邦鑽石打線13比7桃猿　全年勝率再超車

陳零九泳池「餵食E級女友」！　網全被閃瞎：畫面都是空白的　

亞大足球賽／中華B楊振鑫遠射拐氣勝菲　程昊：國際經驗更重要

撿屍畫面曝光！2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵輪流「衝刺」還用牙刷刷下體滅證

政治熱門新聞

幕後／蔡英文在家人倉庫找到40..

韓國瑜：從沒說過高雄市府要採石..

黃國昌辦公室驚傳飆罵聲　助理咆..

郭家軍4人出戰立委　驚見藍營大..

圖／真的有！中油明年編50億石..

影片曝光！韓國瑜：太平島上市開..

韓國瑜勝選可能性　趙少康2點解..

韓國瑜怒批蘇貞昌：全盲看高雄！

助理咆哮官員　黃國昌道歉：告誡..

韓國瑜直播拿出1包菸：總統專機..

二度主動抖內柯營遭拒　郭董霸氣..

民眾黨不分區名單曝　柯營5女將..

誰說挖石油　王浩宇返校名句酸韓

韓陣營：挖石油有「4大前提」

更多熱門

相關新聞

蔡英文博士論文非一本　府：這是簡單常識

總統府23日拿出總統蔡英文近36年前的原始文件，證明蔡英文是有取得博士學位，但仍有部分網友質疑，該博士論文是一頁一頁，並非一整本。對此，總統府發言人張惇涵24日回應，哪一本書籍不是一頁一頁完成的？這是簡單常識，提出這樣質疑者，不啻是為扭曲而扭曲。

李正皓解釋韓朱配不成原因

揚言殺蔡英文跟性侵女大生 狂男：身高165就姦

秀蓮同學，我願意為妳連署！

蔡英文距離韓國瑜約800m！提論文風波是政治炒作

關鍵字：

民進黨戰袍飛行夾克全代會2020總統大選蔡英文

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「任哥」成編號0024

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面