精障女迷路呆坐商家　細心暖警助返家

▲▼ 太保警方協助確認女子身分。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市太保二路上一家理髮店日前傳出一女子獨自呆坐店內，對旁人答問皆不回應，店家於是通報轄區警方到場協助，太保聯合所所長朱政丞、女警羅宛真接獲通報後立即前往，於是乎一段暖心的故事就這樣展開了。

▲▼ 精障女子呆坐店家不回應，警方到場協助。（圖／記者翁伊森翻攝）

太保市太保二路一家理髮店，日前一名女子獨自在店內呆坐，店家搭話亦得不到她的回應。警方到場後嘗試詢問相關資訊，只見該女子始終神情木然，呆坐於椅子上。羅姓女警眼角一喵，發現該女子胸前掛有一夾鏈袋，打開後才發現袋內有證件，才得知該女子出生年月，是一位領有中度智能身心障礙手冊的精障人士，另外袋中有一張女子母親手機號碼紙條。

▲▼ 太保警方協助精障女搭車返家。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方隨即聯繫女子母親才得知，女子每日固定於太保三路日照中心做手工藝，都跟同學一同搭乘公車上下課，應該不會忘記如何回家。然而女子雙親均外出工作中，家中無人可照護。於是派出所所長朱政丞熱心協助將女子護送至嘉義客運朴子總站，再由客運朴子站陳站長代為協助照護直到家屬來接他回家，這段過程皆被一旁民眾及店家看見，紛紛稱讚台灣的警察相當溫暖，發揮同理心，協助迷路的精障女回家，深獲民眾肯定與讚許。