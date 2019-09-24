小英台南市後援總會正式亮相　郭信良邀大家：作伙挺台灣

▲小英台南市後援總會正式亮相，台南市議長郭信良邀大家作伙挺台灣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

小英競選總部決策委員會召集人洪耀福，8月27日南下當面邀請台南市議長郭信良擔任小英台南後援總會總會長，9月24日郭信良議長表示，小英台南市後援總會已經準備好了，要邀請大家作伙挺台灣，明年是台灣非常關鍵的一場選舉，要用選票來抵制中國的打壓，支持小英就是支持台灣。

郭信良議長指出，最近從香港反送中抗議活動看到中國對自由民主的箝制，已經讓台灣人民心生警惕；再加上中國以金錢外交，搶奪台灣的邦交國，藉機打壓台灣，壓縮台灣的國際參與，已經引發台灣人的憤怒，這個時候就是我們要更加團結力挺政府的時候，我們應該成為小英總統的後盾，讓她更有力量往前衝，可以面對所有嚴峻的挑戰。

郭信良也一併公布後援總會3位發言人名單，分別為陳秋萍、陳怡珍及蔡旺詮議員。郭信良表示，永康區是台南市各區當中人口最多的一個區域，也是台南縣市合併後交通彙集的中心點，很感謝陳秋萍議員，協助找到台南後援總會這麼溫馨的地方。

郭信良強調，這陣子傾聽台南基層的想法，發現小英總統其實做了很多事，包括外交、經濟、農業、產業發展等等，可是民眾卻不知道，所以在台南市後援總會就羅列了所有小英3年有成的政績，要開始透過各種的機會來幫忙宣傳，讓台南市民更了解小英，更支持小英。後援總會各項輔選工作也陸續準備就緒，我們共同的目標就是「2020，台灣要贏」。