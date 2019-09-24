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紅磚老房融入3D立體、6大窗景絕美光影！宜蘭傳藝老爺帶旅人感受「另外」空間

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▲▼宜蘭傳藝老爺行旅自9月19日起至2020年2月2日，舉辦為期近半年的「另外」主題藝術展。（圖／宜蘭傳藝老爺行旅提供）
▲宜蘭傳藝老爺行旅舉辦「另外」主題藝術展，藝術家陳彥旭在充滿古意的紅磚建築，融入了3D立體趣味。（圖／宜蘭傳藝老爺行旅提供）

記者林育綾／綜合報導

在充滿古意的紅磚建築，融入了3D立體趣味；在食堂的6大面窗戶，加上繽紛的光影色彩。宜蘭傳藝老爺行旅自9月19日起，舉辦為期近半年的「另外」主題展，邀請吳芊頤及陳彥旭2為藝術家，以3個主題、共6件藝術創作，讓旅人在短暫停留中創造出一個「另外」。

此次創作展覽，思考飯店身為旅行的中繼站，旅人們多半是停留再出發，在旅行、移動的過程中，遇見與內心激起的共鳴與改變。面對懷抱不同心情的旅人，期待透過展覽，為旅人在短暫的停留中創造出一個「另外」。

這3個創作主題分別為《龜山朝日》、《窗景夜明》及《任意門》，其中藝術家吳芊頤以複合媒材裝置創作為主軸，首先將宜蘭的《龜山朝日》轉入餐廳「透早食堂」的6大面窗戶，藉由光影與色彩，將餐廳及宜蘭地景交織在一起。

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▲▼宜蘭傳藝老爺行旅自9月19日起至2020年2月2日，舉辦為期近半年的「另外」主題藝術展。（圖／宜蘭傳藝老爺行旅提供）
▲透早食堂的《龜山朝日》，光影與色彩將餐廳與宜蘭地景交織在一起。

她也透過《窗景夜明》裝置藝術，表現閒暇的詩意，白天層層疊疊的色彩與線條，構織出另外的窗景世界，夜間透光的呈現，讓窗景有另一番呈現，分別在透早食堂戶外草坪、行政大樓前草坪展示。

▲▼宜蘭傳藝老爺行旅自9月19日起至2020年2月2日，舉辦為期近半年的「另外」主題藝術展。（圖／宜蘭傳藝老爺行旅提供）
▲《窗景夜明》以窗景為主體，光影在白天與夜間穿梭，呈現另外的視覺語言。

▲▼宜蘭傳藝老爺行旅自9月19日起至2020年2月2日，舉辦為期近半年的「另外」主題藝術展。（圖／宜蘭傳藝老爺行旅提供）
▲在光線的投射下，《窗景夜明》在夜間更吸晴。

藝術家陳彥旭結合美術及建築設計3D立體，做為創作的表現，在充滿古意的宜蘭傳藝紅磚建築中，陳彥旭利用3D錯視，將單調的空間注入趣味，增加了空間的深度，讓旅人行走間多了份驚喜。他也以園區內的常見動物為主角，黑冠麻鷺、松鼠及青蛙，讓這些動物引導旅人們發現小小的「另外」。

▲▼宜蘭傳藝老爺行旅自9月19日起至2020年2月2日，舉辦為期近半年的「另外」主題藝術展。（圖／宜蘭傳藝老爺行旅提供）

吳芊頣曾於2016年榮獲文化部遴選為Art Taipei 2016 Made In Taipei新人推薦特區藝術家，曾參與台北美術獎、台灣雙年展，2017年及2019年兩度受邀參與台灣臉書辦公室創作計畫，作品特色是將台灣特有風景，化為具共感記憶的裝置呈現。

而陳彥旭的作品遍及台灣、新加坡、中國、德國、柬埔寨、泰國等，2016年更將作品呈現於總統府一樓，包括捷運、百貨商圈等場所都有作品展示，是國內將3D藝術融合生活層面的創作家。

這場「另外」主題展將常態舉辦至2020年2月2日，旅人在透早食堂及手路菜中餐廳用餐時，也可以看到搭配「另外」主題展特別設計的桌墊紙，不僅設計感十足，也展現了滿滿的藝術趣味，讓用餐也有另外的好心情。

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