服役70年！世界最老潛艦現身基隆港　海獅號28日開放參觀

▲全球現役最老潛艦茄比級海獅號28日開放參觀，下同 。（圖／記者徐文彬攝）



記者林彥臣／綜合報導

已經服役70年也是全球現役最老潛艦「茄比級」海獅號，睽違12年再度對外亮相，28日將與去年11月成軍的「派里級」巡防艦銘傳艦（PFG-1112），在海軍基隆港營區對民眾開放參觀。

海軍司令部將於28日舉行「108年國防知性之旅-基隆威海營區開放」活動，地點選定在東4到東5碼頭、西3至西5碼頭，去年11月8日才成軍的派里級銘傳艦，將在營區開放活動上，首次讓民眾登艦參觀，同時，為讓民眾了解「潛艦國造」的重要性，服役超過70年的茄比級海獅潛艦也在12年後再次來到基隆港參展。

除此之外，沱江級巡邏艦（沱江艦）、永靖級獵雷艦（永安艦）、錦江級巡邏艦（新江軍艦）、磐石級油彈補給艦（磐石艦）、光六飛彈快艇等各型艦艇，以及機動雷達車、機動通信車、AAV7兩樓突擊車、20機砲悍馬車、S-70C反潛直升機等現役武器裝備，也都將是這次活動中「裝備靜態展示」的一部分。

海獅潛艦原為美國海軍二次大戰期間服役丁鱥級（Tench Class）柴電潛艦之13號艦帶魚號（USS Cutlass SS-478），1974年移交台灣服役至今，是目前全世界服役時間最久的現役潛艦，長93.57公尺、寬7.4公尺，水下排水量2,420噸，乘員81人，射控裝置MK-106魚雷射控系統，主要武裝為10管533公厘魚雷發射管與28枚魚雷。今年經過海軍10向翻新、維修工程後，目前已完成檢測，重返海洋進行任務。

立委蔡適應提醒，開放參觀的時間是從28日的上午8點至下午4點，民眾須攜帶身分證件，在查驗後就可以入內參觀。另外，由於當地附近停車位不足，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往，可由基隆火車站往港西街步行約2分鐘，或於基隆火車站搭乘101、103、104路公車至信七路口下車後，步行3分鐘後可抵東碼頭會場。

由於潛艦通道狹窄，民眾需要透過攀爬垂直梯進入到船艙內，為了安全著想，海軍也呼籲，民眾參觀前須將隨身物品、背包暫時寄放在寄物保管區，等到參觀結束後再領回；另外，女性應避免穿著裙子或高跟鞋登艦，年長者、兒童及行動不便者，也應儘量避免入艦參觀。

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