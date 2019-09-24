蔡英文論文非一本　府：哪本書不是一頁一頁完成？這是簡單常識





▲蔡英文總統博士學位與畢業論文證明記者會。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

總統府23日拿出總統蔡英文近36年前的原始文件，證明蔡英文是有取得博士學位，但仍有部分網友質疑，該博士論文是一頁一頁，並非一整本。對此，總統府發言人張惇涵24日回應，哪一本書籍不是一頁一頁完成的？這是簡單常識，提出這樣質疑者，不啻是為扭曲而扭曲。

張惇涵表示，23日記者會就已經清楚說明，當場展示的蔡英文當年博士論文原稿，當年是由打字機一頁一頁繕打、一頁一頁印出，並將整本博士論文提交校方、通過博士論文口試，並取得博士學位。試問哪一本書籍，不是一頁一頁完成的，這是簡單常識，提出這樣質疑者，不啻是為扭曲而扭曲。

張惇涵強調，36年後發現論文紙本遺失，責任不在學生，且她們也在23日記者會中提出三項證據，證明「當年論文即已存在」，第一是過去大英圖書館的論文檢索系統中，就查得到這本論文的紀錄，證明論文曾存在於圖書館，第二是根據旅美學者林環牆報告第28頁清楚載明倫敦大學在6月19日的回信，回信中指出「曾有通訊紀錄顯示過去某時點 該論文曾由Senate House圖書館送至IALS（高等法律研究院）。」

張惇涵說，第三是根據1984年12月8日政治大學呈報教育部，檢送蔡總統學位證明、博士論文進行副教授資格審查之公文，即清楚載明：「檢附資審履歷表三份及證件壹冊計四件及博士論文三冊。」此外，為昭公信，並鼓勵國際貿易法學研究，總統府已經與國家圖書館進行接洽授權事宜，當完成所有程序時，即會將完整論文送交國家圖書館，供大眾閱覽及下載。

張惇涵補充，LSE目前所館藏的博士論文影本，是在今年六月與LSE商酌後，以手邊存有論文影本檔案再行複印後，寄送至LSE，並經LSE確認後納入館藏，此事當時也有公開對外說明過。最後，關於這項議題，惡意的假消息和抹黑扭曲言論所在多有，總統府既已公開各項證據，仍衷心期盼，讓證據說話，也讓台灣社會回歸理性思辨。

對此，黨政人士無奈表示，當蔡英文每拿出一項證據，有心人士就創造十個假訊息，但是一直到現在，資深媒體人彭文正都不敢解釋為什麼要造謠LSE圖書館封館，要無端造謠別人的時候都很敢講，一但造謠被打臉戳破後，卻只會選擇閃躲逃避。

府方也提到，現在證實圖書館沒有閉館、外媒是假的、打字機以前就可以對齊，每一項證明彭文正不停說謊，現在也該換彭文正說明一下，為什麼要製造這麼多謊言來欺騙國人，傷害他人了。

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