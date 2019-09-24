高鐵台南站送關懷　台南龍崎長者快樂北遊

▲台南市龍崎永續發展協會，在高鐵公司的協助下，帯領著長輩們搭乘高鐵列車前往台北，一圓搭高鐵出遊的夢想。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市龍崎永續發展協會，透過與長榮大學「龍崎在地樂安居-AGE long耆」計畫團隊師生，9月24日在高鐵公司的協助下，帯領著長輩們搭乘高鐵列車前往台北，一圓搭高鐵出遊的夢想，高鐵台南站表示，希望這群長輩能在志工陪同下開心旅遊，體驗快速、平穩及友善舒適的高鐵列車，享受一趟愉快美好的旅行。

這群年齡從80-93歲的長輩們，平日在團隊用心陪伴與協助下，嘗試學習小型樂器搭配音樂舞蹈表演，藉此訓練漸漸失能的手足感官統合力。為了共創此次高鐵之旅美好回憶，並感謝高鐵公司贊助往返車票，長輩們相約出發前來場年輕人的快閃表演，在高鐵台南站大廳，長輩們透過音樂及舞蹈展現出長青熱情活力，獲得來往旅客不絕的讚美掌聲。

長榮大學社工系主任鄭佩芬表示，「龍崎在地樂安居-AGE long耆」計畫團隊在龍崎區公所的大力支持下，已邁入第2年，團隊除了辦理到宅關懷訪視並舉辦健促活動以關懷不同失能程度的長輩之外，更透過辦理行動開講站或是1日大學生體驗活動，反應在地高齡長者及社區的需求，期待能協力建構合適於「在地樂安居」的照顧網絡。今年首度嘗試攜手企業社會責任（CSR）一同為老化指數近500％的龍崎區長者一圓夢想，非常感謝高鐵公司拋磚引玉贊助車票，讓整個活動計畫圓滿順利。

高鐵台南站站長顏宏穎表示，高鐵公司為實踐企業社會責任，傳遞公益愛心，致力幫助社福團體。透過此次圓夢活動，期望喚起社會大眾對於高齡化社會之關注，號召更多世代及團體一起關心照顧國內長輩，帶領他們走出戶外，體驗高鐵便捷、快速及舒適友善的乘車服務，增加與社會互動，促進身心健康，讓高鐵不只是載客的運具，更是傳遞愛與幸福的列車。