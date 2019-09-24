誠意滿滿謝恩祈安福報連連　環保局以功代金成長1成受肯定

▲台南市環保局以功代金受民眾支持肯定，特在台灣首廟天壇舉辦功德迴向祈安法會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019年中元期間以功代金再創佳績，雖此期間台南市受豪雨影響，但納骨塔現場響應的人數及金額仍較去年成長約1成，為感謝市民朋友響應以功代金政策及兼顧空氣品質，環保局於9月24日上午於台灣首廟天壇舉辦功德迴向祈安法會。

法會全程遵循古禮，將響應名單編列成冊，透過法會儀式稟告玉皇大帝加持捐贈人、單位及響應民眾，共同祈福納德，祈求風調雨順、國泰民安、事事順心。

市長黃偉哲表示，在尊重民俗並兼顧環保的理念下，鼓勵民眾自主性響應紙錢減量及以功代金，統計台南市今年中元普渡期間（8月1日至29），以功代金響應人數達2263人，金額高達120萬元，換算減燒約26公噸紙錢，減少約82公斤懸浮微粒（PM10）及64公斤細懸浮微粒（PM2.5）的排放。另今年截至8月底以功代金響應金額已累計292萬元，甚已超越2018年全年之262萬元，成長相當可觀，非常感謝參與民眾為環保付出行動。

另台南市環保局長林淵淙表示，環保局自2011年推動以功代金政策後，捐贈社福團體9年來已累積達31581筆捐贈單位，響應金額累計高達近1500萬，台南市9家社福團體透過以功代金，每年至少可以幫助達2000位受助者或家庭，藉由公益結合環保，讓功德看得見，誠意不會減。也鼓勵市民朋友平日可透過便利超商全家「FamiPort」系統、OK「OK.GO」系統及萊爾富「Life-ET」系統，點選愛心捐款內的「台南以功代金」來做響應。

此外，台南市環保局在法會辦理前發送簡訊通知民眾，邀請廣大台南市民朋友到場共襄盛舉，或透過網路即時轉播觀看，錯過的朋友亦可於下列直播網址回顧此盛會：https://youtu.be/VSGEchmjAx4。