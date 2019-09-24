放心把遙控器交給孩子　BenQ打造新概念Android TV

▲BenQ為孩子打造新概念Android TV。（圖／BenQ提供）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達旗下品牌BenQ今（24）日宣布，針對家中有5-12歲小孩的家庭，推出大型液晶親子智慧F系列，透過獨家的親子通App及兒童專屬遙控器，不但能替家長把關孩子觀看的內容，而且較大的電視螢幕，加上獨家雙認證護眼技術，讓爸媽放心把遙控器交給孩子，也能守護眼睛健康。

根據衛生福利部國健署調查，不僅中小學學童近視趨漸嚴重，學齡前幼童近視人數也逐漸增加，最新「兒童青少年視力調查」發現，即將入小學的幼兒園大班近視率就達9％，大多數因長期使用平板、手機等小螢幕近距離觀看所致。

▲BenQ打造新概念Android TV，可以設定適合全家大小一起觀看的播放清單。（圖／BenQ提供）



BenQ F系列親子智慧大型液晶，以守護孩子為前提，獨家開發業界首創的「親子通App」，嚴選NCC及台灣幼教台推薦的兒童節目，內容是小朋友喜愛且適合親子一同觀看的節目，同時爸媽也可自選影片，將播放清單加入親子通，沒有兒童不宜的觀看內容。

F系列在原先的電視遙控器之外，增加一支兒童專屬遙控器，按下電源直接進入親子通嚴選節目頻道觀看，避免接觸不良內容，並設計小孩容易理解的按鍵形式，讓孩子可以透過兒童控器將喜愛的節目加入「我的最愛」，並在家長設定的範圍內，擁有專屬於自己的主控權。

BenQ F系列親子智慧大型液晶，擁有獨家護眼模式，更是目前市場唯一大尺寸不閃屏的顯示器，獲得德國萊茵TUV的認證，可減少眼睛酸澀的不適感，並通過SGS低藍光認證，藉由遙控器上的低藍光快捷鍵可過濾高達70%的藍光，大幅降低觀看時的疲勞感，守護孩子及爸媽的眼睛健康。

▲BenQ F系列親子智慧大型液晶。（圖／BenQ提供）

BenQ F系列親子智慧大型液晶，具備3840 x 2160 4K UHD超高解析度，HDR Pro高動態對比，5000:1 高靜態對比(65型為量測機種)，延續BenQ獨家黑湛屏與Senseye真色彩技術，同時是國產第一家導入Google Android TV 9.0連網平台，可以從Play商店下載各式影音、工具App。

遙控器設計方面，可以直接把追劇必備的「愛奇藝」、「YouTube」及「Google Play」等設計成快捷鍵，還能透過遙控器啟動Google助理，能以語音方式詢問並獲得天氣狀況、運動賽事結果等資訊，藉由Google Cast的「小傳大」功能，直接把手機、平板投放至F系列大型液晶觀看。

BenQ 55型F系列親子智慧大型液晶正式上市，建議售價為29,900元，即日起到10/31於BenQ官網購買，還可享有優惠價24,900元，並加贈防震線服務。