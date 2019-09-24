華山台南仁德愛心天使站　建站13週年帶領長輩做蠟燭祈福

▲華山仁德愛心天使站，建站13週年特舉行慶祝活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

華山基金會仁德愛心天使站，2006年開始在地服務，累計服務近200位三失（失能、失智、失依）老人，為慶賀服務13周年，9月24日上午9時起在德南國民小學活動中心舉辦「建站13周年感恩茶會」，邀請長輩、義工及善士一同製作手工果凍蠟燭，為孤老點亮幸福。

開場由台南市德南國小「舞獅隊」帶來精彩表演，熱烈的演出讓長輩笑開懷、掌聲不斷。接著華山義工及小朋友與長輩一同製作「手工果凍蠟燭」，從溶解蠟、固定棉繩等步驟逐一完成，最後點亮蠟燭、啟動祈福儀式，象徵有華山的每一天，阿公阿嬤的幸福光彩炫目。

現場也有仁德區樂齡學習中心、同喬醫療眼科、濰樂聽力中心、造型剪髮以及學生護理團隊等服務性攤位，為孤老們提供優質服務，同時郭鴻儀議員、吳禹寰服務團隊、仁德區公所秘書等來賓，也紛紛蒞臨現場祝福長輩們健康平安。最後，德南國民小學陳彥宏校長也提供豐盛的營養午餐供每一位參與茶會的長輩享用，期望所有的長者，每天都能快樂飽飽、幸福平安。

華山基金會免費提供全台三失（失能、失智、失依）長輩服務，包含；關懷訪視、陪醫取藥、護甲、年節關懷及促進社會參與等。仁德愛心天使站持續落實在地服務，除廣邀社區民眾加入義工行列，更期盼每日40元小額捐款支持「送愛到家～因為有您」公益計畫，幫助仁德區弱勢老人常年服務經費，愛心專線：（06）230-2720哀小姐。