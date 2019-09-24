菲籍情侶來台第一時間衝機場美食街　「只顧買珍奶」忘了錢包

▲一對菲籍情侶來台觀光，24日下機後只顧買珍奶嘗鮮，卻將錢包遺留飲料店，捷運警察半小時內就尋獲歸還。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一對菲律賓情侶23日下午來台觀光，下機後直奔第一航廈地下美食街品嘗珍奶，臨走時卻把錢包遺忘在飲料店吧台上，要進入捷運站時才發現錢包遺失，急得四處尋找還向捷運警察求助，警方根據2人來台最先落腳處找起，查看2人手上珍奶，趕緊向飲料店查詢，業者將內有1萬3000多元與菲國駕照在內錢包歸還，2人直呼台灣治安真好，也感謝員警熱心協助。

警方指出，23日下午13時40分許，菲籍女子Victoria與男友搭機來台旅遊，因慕名台灣名產「珍珠奶茶」飲料，2人一下機直奔第一航廈B1美食街，立即買了珍奶嘗鮮，忘情享受下卻將錢包遺留在飲料店吧檯上離去，因皮夾內有來台旅費新台幣1萬元、菲幣3000餘元與菲國駕照等重要證件，情侶準備進入機場捷運往台北時，才發覺皮夾不翼而飛焦急萬分。

▲一對菲籍情侶來台觀光卻遺失錢包，捷運警察半小時尋獲歸還，情侶直嘆台灣治安真好。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園捷運警察隊員警謝清彥、蔡沐純與林定凱發現2名菲國情侶焦急四處尋找，主動上前詢問有無需要協助，雙方以英文溝通後得知錢包遺失，馬上帶2人至桃捷公司詢問處，但站務與志工皆表示無人拾獲送繳，捷警研判應是購買珍奶時遺失，立即趕往美食街飲料店察尋，店員見警方上門，立即將遺留店內錢包交由員警處理。

Victoria見員警返回時，手持遺失的錢包進站，開心地向員警道謝，當場清點錢包內現金、信用卡、駕照等證件物品均未短少後領回，Victoria感激台灣警察熱心協助，還說若在菲律賓遺失錢包，找回機率非常低的，直呼台灣治安真的很好，台灣警察辦事效率與服務一級棒，短短30分鐘內尋回遺失錢包，讓他們來台之旅留下完美印象。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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