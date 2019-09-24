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嘉縣推活力不老運動健康操　翁章梁示範：全面推展

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▲▼ 嘉縣健康操。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣推活力健康操，連百餘歲的奶奶都一起跳。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁伊森／嘉義報導

「運動」是保持身體健康最簡單、最有效的方法，嘉義縣長翁章梁為照顧縣民身體健康，指示衛生局針對老中青設計一套全方位的「活力不老運動健康操」，10月1日起每天上午7點將在世新和大揚電視台播出，翁章梁9月24日驗收健康操，自己先來上一段，跟著老師的舞步和音樂初試蹄聲。翁章梁表示，健康操將全面推展至社區、校園、機關、團體和長照據點，鼓勵大家一起動起來，「動來動去呷嘎百二」。

▲▼ 嘉縣健康操。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣活力健康操不分平地或山地。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣老人人口比例一直高居本島第一，已經逼近19.4％，為了延緩老人失智及縮短晚年必須接受他人照顧的時間，活動的更健康，更有尊嚴，翁章梁就任後提出「呷食」和「運動」兩大影響老人家身體健康最重要的關鍵因素，希望藉由活動假牙補助、專業營養師至老人食堂和長照據點輔導餐飲，以及設計全民健康操等方式，維持及守護老人家的身體健康。

▲▼ 嘉縣健康操。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣縣長翁章梁(左一)力推活力健康操。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣府指出，健康操是全身的運動，全身上下都到了不同的鍜鍊，對調理身體有很好的作用，當身體得到一定能量的運動之後，對改善睡眠品質也有幫助，尤其手、腳等部分都動起來，可以放鬆身心，讓人更加長壽。

▲▼ 嘉縣健康操。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉縣推活力健康操。（圖／記者翁伊森翻攝）

活力不老運動健康操的重點是動到了每個部分的關節，可以增加肌力、心肺功能和平衡感，活化腦細胞。健康操一套3分鐘，可以消耗熱量30卡，建議長輩每次跳三輪，上下午各一次15分鐘，就可以達到1天的運動量了。

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