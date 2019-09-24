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辦公室助理飆罵官員　黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 主計長朱澤民 財政部長蘇建榮 外交部長吳釗燮VS內政部長徐國勇 立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委黃國昌國會辦公室24日中午傳出極大的飆罵聲，音量之大也震驚立法院中興大樓9樓各立委辦公室助理，根據流出音檔，可聽見該助理大聲咆哮「你給我站著、莫名其妙嘛」。對此，黃國昌24日下午受訪時再度致歉，表示已經告訴同仁不管是什麼原因、還是基於什麼考慮，「監督問政就是就事論事」，以後絕對不要再發生相同的事情。

針對這起衝突，黃國昌事後先透過臉書道歉，「今天上午國會辦公室與行政部門發生衝突一事，造成紛擾，十分抱歉。無論如何，監督施政應就事論事。剛已告誡同仁，未來不能再犯」。

黃國昌下午受訪時表示，事發時他在黨團忙其他事，也有先了解發生了什麼事，他的基本立場是監督行政部門要就事論事，無論如何都不應該用那麼大的聲音或詞句去面對，針對引發這麼多關注與困擾，他再度表達歉意。黃國昌說，他已經再次告訴辦公室同仁，不管是什麼原因、或是基於什麼考慮，監督問政就是就事論事，以後絕對不要再發生相同的事情。

至於事情發生的導火線為何，黃國昌則表示他不太希望把兩件事混起來談，希望能夠就事論事，「同事有跟我解釋，我大概知道發生了什麼事，但就是因為我希望就事論事，現在進一步再說明什麼原因，恐怕會讓人家誤解，好像是在找推卸之詞」。

黃國昌也說，針對該事件本身，自己本來上禮拜就要召開記者會，但他希望在問政上非常謹慎、查證要做的確實，礙於有一個關鍵資料沒有拿到，因此在沒有百分之百證實以前，這場記者會延了相當一段時間。至於到底是為了什麼事拖延這麼久，如此憂慮導致於有這樣的情緒，他將再找時間開記者會向大家說明，否則兩件事混在一起反而沒辦法就事論事。

黃國昌說，該助理平時在辦公室處理大大小小的事情，包括法案討論、搜集資料、資料研擬及質詢各項資料的搜集，辦公室的工作就是團隊合作，每天需要的資料量與準備工作都相當大，「他是相當認真負責的助理，對於他情緒失控也相當懊惱，表達了他的歉意」。

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