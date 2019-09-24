台北市校園禁電子煙！教育局訂定實施要點「下學期上路」

▲台北市校園管制電子煙。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者楊亞璇／台北報導

電子煙目前無法可管，台北市議員陳建銘在質詢時，指電子煙現在進入校園，要求北市府管制學校教職員學生都禁。台北市政府24日針對電子煙防治召開跨局處會議，教育局將設置高中以下禁用電子煙實施要點，預計下學期施行；衛生局則研議推動防範電子煙自治條例。

教育局主秘陳素慧受訪表示，教育局將訂定「台北市高級中等以下學校電子煙禁用實施要點」，這是行政命命，預計最快下學期施行；她說，目前已有許多學校校規禁止學生抽菸，若實施要點施行後，可作為訂定校規的依據。

請繼續往下閱讀...

陳素慧強調，實施要點將禁止校園學生攜帶或使用電子煙，希望有禁菸教育，實施輔導措施，例如在健康與體育課程中介紹，避免學生誤觸產品，因為坊間有許多電子煙不含尼古丁，降低菸癮、戒斷等不實說法，盼透過課程釐清概念。

陳素慧指出，高中以下學校使用電子煙狀況確實有增加趨勢，像高中、職學生去年攜帶電子煙有62件，但今年初至8月止有高達130多件，學校也反映確實有學生攜帶、分享電子煙狀況，國中部分則約有10多件。

衛生局健康管理科長林夢蕙指出，衛生局則訂定自治條例，會以中央的法條為主，並參考新竹市的自治條例，罰則都要再做討論，要經過法務、醫療、衛生相關人員再討論，就過往經驗，設置縣市自治條例大概都需大概1年以上研議。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感