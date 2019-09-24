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反擊永豐金告「背信罪」　張晋源發臉書　發起每小時回顧三寶案活動

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▲▼永豐銀前總經理張晉源。（圖／本報資料照）

▲永豐銀前總經理張晉源。（圖／本報資料照）

記者吳靜君／台北報導

永豐金、永豐銀昨（23）日宣布，因為美國子公司遠東銀行疑似遭到賤賣，控告摩根士丹利之外，也對提告當時該交易案的負責人、前總經理張晋源，也是外界認為的三寶案「吹哨者」背信罪。

永豐金及永豐銀行昨日召開記者會，指控永豐銀前總經理張晋源，當初擔任出售子行美國遠東銀行專案負責人時，疑似有隱匿實際的資產價值，將依違反金控法及銀行法控告張晋源背信罪。

請繼續往下閱讀...

張晋源今（24）日在臉書上發聲，提到一個資產超過一兆的大財團，對付他一個人。（永豐金）錢多，抹黑他的假新聞更多。關心張晉源的朋友一直想要要幫忙？但他已經疲於奔命沒有能力一一反駁。

張晋源指出，「金權怪獸已經奪去了公平正義跟我們的生活，不能讓他們奪走我們僅有的良知跟真相，所以只能發起一小時回顧一篇正派雜誌報導的方式來保護真相。」也就是說，張晉源想藉由每小時分享三寶案報導的活動，讓民眾、外界更了解三寶案，以及對「揭弊者保護」，尋求對他更有利的立場。

文中張晋源也提到，他沒有能力針對鋪天蓋地、耗費巨資編造的謊言，一一回應澄清，請大家以分享行動支持他。

▼永豐銀前總經理張晋源臉書發起每小時回顧三寶案活動。（圖／翻攝自張晋源臉書）

▲▼張晉源臉書。（圖／翻攝自張晉源臉書）

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