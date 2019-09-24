桃園新住民全國首創「孕」經濟產業服務　感謝政府幫大忙

▲新住民黃騏蔓(左三）與10餘家相關產業，進行行孕經濟策略聯盟。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

從月薪萬餘元的月子餐業務、到全國首創「孕」經濟產業的桃園新住民黃騏蔓，24日於其創辦的「紫莉幸孕莊園」開幕儀式中指出，由來台赤手空拳走到今日，首要感謝政府幫大忙，在她拿出百萬創業於僅剩一萬時，報有貸到政府微型創業90萬抒困，馬上讓她活了下來，等到她要擴充中央廚房時，又貸到政府的215萬的青創貸款…

來台17年的陸配黃騏蔓，最早因任職於月子餐調理師到轉入第一線業務，認真打拚的精神，讓她由月薪萬餘元到成為年薪百萬的超級業務，有感台灣雖少子化，但對於產婦在坐月子的保養和照顧，反而倍加重視；服務理念創新的黃騏蔓遂於2011年3月，拿出百萬決定創辦全台第一家「紫莉月子經紀」公司，然因一開始，民眾對於坐月子為何需要經紀？為何要吃月子餐，尚無法認同，不到8個月，錢燒到只剩下1萬元！

▲「紫莉幸孕莊園」。▼黃騏蔓感謝創業過程，政府幫大忙。（左為移民署桃園服務站主任林萬益）。（圖／記者楊淑媛攝）

黃騏蔓說，幸好，來了即時雨，貸到政府微型創業90萬抒困，讓她活了下來！隨著民眾對月子經紀和月子餐接受度增強，「紫莉月子經紀」成立中央廚房，而那也是有政府的215萬的青創貸款力助。

▲新住民黃騏蔓與10餘家相關產業，進行行孕經濟策略聯盟。（圖／記者楊淑媛攝）

9年後，「紫莉」晉升為全方位孕護管家，集結中西醫、營養、護理、廚藝與經營管理的一流人才，打造「一站式孕養服務專業平台」，並於桃園成立800坪的「紫莉幸孕莊園」，期孕的產業不再只是提供月子餐，而是從教育著手，從爸爸參與孕期負重體驗、分娩陣痛體驗、小小育嬰師課程，打造一個讓準媽媽享受愉悅的身心充電空間，讓媽媽爸爸們一生幸孕的莊園！

▲800坪的「紫莉幸孕莊園」，提供爸爸們參與孕期負重、分娩陣痛等體驗。（圖／記者楊淑媛攝）



「紫莉幸孕莊園」開幕儀式中，黃騏蔓並分別與10餘家相關產業，進行行孕經濟策略聯盟。包括：立委陳學聖、市議員林政賢、郭麗華、謝美英、市府文化局長莊秀美、經發局副局長黃穗鵬、移民署桃園服務站主任林萬益、廠商代表長華醫療集團總裁駱院長、愛兒親子診所-敏盛主任醫師張建智、Hola婚紗工作室總監林羿廷商業總會戴中興副秘書長、新創協會北區區會長朱仕華、桃園新創協會理事長郭懿新等地方人士200餘人出席活動。