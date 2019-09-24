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Uber Eats擬進軍東台灣⋯foodpanda半路殺出「9月底前進宜屏雲」

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▲▼ foodpanda外送員。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda為全台最大美食外送平台。（資料圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

繼美食外送平台Uber Eats於官網宣布招募宜蘭、屏東外送員，準備進軍東台灣後，另一外送平台foodpanda今（24）日也搶先在粉絲專頁公佈好消息，表示將前進宜蘭、雲林、屏東3縣市，最快9月底正式上線提供服務。foodpanda外送版圖再搶下3縣市，市佔率高達6成，為目前在台提供最多縣市服務的美食外送平台。

▲▼foodpanda進軍宜蘭屏東雲林。（圖／翻攝foodpanda臉書粉絲專頁）

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▲foodpanda宣佈進軍宜蘭、雲林、屏東3縣市。（資料圖／翻攝foodpanda粉絲專頁）

foodpanda稍早前在臉書宣布，「沒有錯，宜蘭、雲林、屏東的捧油們，foodpanda要來囉」，外送服務範圍再攻下3縣市。對此，foodpanda證實，確實正在進行相關籌劃當中，且最快9月底會正式上線提供服務。

事實上，foodpanda月初才分享深耕台灣7年成果，以及宣布5大新佈局方向，包括網羅餐飲界龍頭、擴大服務版圖、增加單車以及步行外送員、新增外帶自取功能、延長服務時間，原計年底才要插旗更多區域的foodpanda，搶先Uber Eats在3縣市提供服務，較勁意味十足。

foodpanda2012年進軍台灣，截至目前為止與超過10,000間餐廳合作美食外送服務，外送版圖有雙北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義、台南、高雄等11地區，如今再加上宜蘭、雲林、屏東3縣市，市佔率突破6成。

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲Uber Eats9月才在官網宣布召募宜蘭、屏東外送員。（圖／記者林敬旻攝）

另一外送平台Uber Eats日前先後在7月26日、9月9日於官網發布「宜蘭、屏東推薦獎勵」資訊，並在9月期間舉辦外送夥伴說明會，官網更寫到Uber Eats近期將於宜蘭、屏東試營運，但確切上線時間官方仍未公開。原將成為第一個打入東台灣市場的Uber Eats，孰料被foodpanda搶先一步，可見外送平台競爭愈發激烈。

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