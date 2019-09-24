台南安平發現誤食魚鉤受困綠蠵龜 海巡即時搶救安置

▲海巡署南部分署第11岸巡隊安平商港安檢所人員，於安平商港北堤綠燈塔，救援疑似誤食魚鉤被漁網纏繞受困的綠蠵龜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊安平商港安檢所人員，9月24日中午12時許，接獲第六巡防區指揮部通報，民眾於安平商港北堤綠燈塔發現1隻海龜遭漁網纏繞受困，立即通報安平商港安檢所十員前往救援，順利使該隻保育類綠蠵龜脫困，並交由成大海洋生物及鯨豚研究中心王建平教授帶回安置照護。

安平商港安檢所人員抵達現場後，立即將其海龜救援上岸，經初步測量該海龜身長約65公分、寬43公分，該保育類綠蠵龜疑似誤食魚鉤及側腹遭漁網割傷而受困，安檢所人員立即將其帶返安檢所暫置，並給予保濕措施，以濕布覆蓋保持表體濕潤，同時聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心王建平教授協處，由王教授將其帶返研究中心安置，待傷勢康復且觀察無虞後，再將綠蠵龜送返大海野放。

南部分署第11岸巡隊表示，近來海龜擱淺或誤食海洋廢棄物時有所聞，在此呼籲國人勿隨意於海上或岸際丟棄廢棄物，導致破壞海洋生態環境；海巡署除執行查緝走私、非法入出國，亦積極投入海洋生態保育工作，台南地區沿岸時有發生保育類動物受困情事，民眾若發現可直接撥打118服務專線，該隊將立即派員前往處理，並提供各項服務及救助。