翁章梁贈重陽金鎖片　107歲人瑞許邱首甜餵豬腳麵線

▲107歲人瑞許邱首甜餵翁章梁吃豬腳麵線 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



重陽節將至，嘉義縣長翁章梁24日前往義竹、竹崎、中埔等地探視4位百歲人瑞，致贈9,000元重陽禮金，並頒發衛生福利部及總統府金鎖片乙面，其中許邱首是嘉義縣今年度最年長人瑞，高齡107歲，現場還親自還餵翁章梁吃豬腳麵線。翁章梁強調，九九重陽是屬於長輩的大日子，縣府未來將繼續推展各項老人福利。

▲衛生福利部及總統府金鎖片 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁24日上午走訪義竹、竹崎、中埔等鄉鎮，探視顏吳促、許邱首、黃平治和林游玉枝等5位人瑞，家住義竹鄉中平村的顏吳促奶奶出生於民國7年，年輕時與丈夫一同務農並養育9名子女，年紀雖大偶爾還是會到田裡拔草，視力也很好，甚至會協助兒子種植的秋葵分類裝箱買賣，有時看著子女工作繁忙，會主動幫忙料理餐點，身體十分硬朗，看不出已是高壽百歲長者。

▲翁章梁與義竹人瑞顏吳促家屬合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

來自竹崎鄉鹿滿村的許邱首奶奶今年107歲，是今年度嘉義縣最長者的人瑞，雖須坐輪椅由家人幫助行動，精神依然相當不錯。與次子及三子同住於三合院，子女細心照料百歲母親無微不至，點點滴滴的用心，使得阿嬤總是笑口常開。處世樂觀豁達的阿嬤，橫跨一個世紀的歲月中，展現強韌堅忍的意志力，讓我們看見她對生命的熱忱與堅強。

▲翁章梁與竹崎人瑞許邱首家屬合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

中埔鄉中埔村的黃平治奶奶目前與長子侯進添同住，雖高齡101歲平日還是由長子陪同一起運動、散散步，或至老人會走走聊聊天，生活相當悠閒。過去每周參加社區長青活力站，不論是畫畫或是手工藝都難不倒阿嬤，並將參與活力站活動期間的作品收集成冊，精心收藏，這些都是阿嬤引以為傲的作品集。近年來雖然奶奶已經較少外出參加活動，好客的阿嬤將部分作品展示於客廳，每逢客人來訪，總是樂於向大家介紹琳瑯滿目的作品集。

中埔鄉中埔村的林游玉枝阿嬤生於民國8年，現年100歲，目前與二兒子及媳婦同住，奶奶平時起居為在家看電視與散步，早睡早起生活作息十分規律，子女亦細心照料百歲母親無微不至。

翁章梁表示，長壽的秘訣和飲食、勞動力有關係，他認為，早期農業社會生活清苦，物質慾望低，透早出門「作勢」，日落而息，大量的農務勞動取代了運動，尤其生活平淡樸實，呷食都很簡單，人也就長壽了。

社會局指出，今年重陽節是10月7日，嘉義縣政府各局處同仁將於9月30日至10月4日親往各鄉鎮市發放重陽敬老禮金，未完成部份由村里幹事繼續發放至10月30日止，全縣符合65歲以上發放敬老金人數98,277人，其中65-89歲老人家每人禮金3,000元，90-99歲6,000元，百歲以上人瑞每人9,000元（百歲以上人瑞76人)，所需經費300,543,000元。

目前嘉義縣人瑞最高齡民國1年許邱首女士（設籍竹崎鄉），滿百35名（女性26名、男性9名），逾百57名（女性37名、男性20名）。