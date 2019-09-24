貿易戰紛擾致市場波動加劇　對沖策略可成另一種投資機會

▲ 富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯‧里奇（Brooks Ritchey）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

美中貿易的紛紛擾擾，自2018年來持續牽動市場神經，對景氣接近循環後期的擔憂和地緣政治動盪，加劇了市場波動，也突顯了投資人的不知所措，儘管目前股市依然受到全球央行寬鬆政策的支撐，但在美中角力的不確定性下，如何降低下檔風險，同時掌握機會成了當前投資人的最大挑戰。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇（Brooks Ritchey）說明，另類投資因表現穩定及有效管理下檔風險，在資產配置比重日益增加。全球景氣前景不明，和傳統股、債相關性皆低的另類投資對沖策略，在不確定的環境中，提供投資人額外的替代性配置選擇，過去30年對沖策略資產規模從不到400億美元成長至今超過3.1兆美元，據美銀美林2018年調查，銀行和投資顧問的投組配置比重已達雙位數，共同基金則接近五成。

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對沖策略相較過往進入門檻較高，一般投資人不易參與，現今則可透過採用對沖策略的共同基金，參與對沖策略的投資機會，在經貿局勢多變下，提供另一投資機會及風險管理。

布魯克斯．里奇表示，透過投組的方式結合多樣對沖策略，除了能夠保留對沖策略的穩定表現和優異的波動管理能力外，還能幫助投資人建立更多元、分散的投資組合，在績效表現穩定的同時，降低極端值出現的機率和幅度，有助投資人避免在動盪的市場環境中，因無法承受短期的損失而提早離場，從而錯失市場反彈契機。相較專注於單一對沖策略模式，基金使用包含了股票對沖、全球宏觀、相對價值及事件驅動四大對沖策略，結合各類策略的優勢，並考量市場環境，靈活調整權重。

布魯克斯．里奇認為，唯有發現潛在風險，也才能有效管理風險，並進而從中發現機會，隨著全球景氣循環可能再次接近轉折點，儘管有央行寬鬆政策支撐市場擴張延續，但經濟露出疲態已是事實，貿易摩擦和區域發展的不同調，民粹主義的興起等都加深了競爭矛盾，也意謂著過往吹動的全球化風潮正一步步面臨挑戰。

即便短期貿易前景回暖，經濟數據有所改善情形，但在波動和不確定性上升的背景下，布魯克斯．里奇表示，管理風險能力卓越的對沖策略，更能發揮從震盪中尋找機會的能力，並滿足投資人追求更高投資效率的需求。