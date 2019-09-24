年輕人支持韓國瑜「會被笑」！趙少康2點解密勝選可能性：要有總統的樣子

▲趙少康。（合成圖／翻攝自韓國瑜臉書、記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布不選2020後，國民黨迎來「誰當副手」的問題，總統參選人韓國瑜的民調甚至與蔡英文拉開不小差距。對此，資深媒體人趙少康表示，韓國瑜現在已是年輕人嘲笑的對象，40歲以下的得票率相當低，一定要在政策、言行上有總統的樣子，才可能贏得2020選戰。

趙少康在20日錄製的網路廣播節目《觀點》上提到，韓國瑜去年11月24日當選高雄市長，當時呼聲非常高，但現在的民調不斷下滑，主因出在年輕人身上，當時韓的言行受到年輕人喜愛，許多北漂族都回鄉投票，但現在已成了年輕人嘲諷的對象，40歲以下幾乎「沒票」了。

趙少康說明，截至目前為止，韓國瑜所有的民調都輸給蔡英文，且百分比相當高，但不代表韓到大選時真的會輸。

▼趙少康說，民調輸不代表韓國瑜真的會輸。（圖／翻攝自韓國瑜臉書影片）



此外，趙少康24日分析，以目前的局勢來看，韓國瑜想贏得大選，總共有2種可能，分別是：

一、躲起來的選民出來投票，這些人「更討厭誰」，或者「更怕誰」，最後實在選不出來，只能把票投給韓國瑜。

二、照目前的民調來看，蔡英文的支持者普遍以年輕人為主，但這些人投票率較低，如果年輕人支持蔡英文，但沒有去投票，這樣韓就有可能選上。

不過，趙少康提到，韓國瑜不能因此把希望寄託在「年輕人不投票」上，應該努力翻轉形象，至少在言行上要像個總統參選人，「有總統的樣子」，才不會讓年輕人認為「支持韓國瑜」會被嘲笑。

趙少康指出，韓朱配的可能出現後，韓國瑜的得票率大幅提高7％，主因是多數選民「投不下去」，朱立倫出現後，就有個理由投給國民黨，「我這時候投給韓朱配，我不是投給韓國瑜，是投給朱立倫。」

至於「誰當副手」的問題，趙少康說明，韓國瑜目前還不一定會選擇朱立倫，因為朱影響了7％，民調，要是真的成功選上，可能會「功高震主」，就算韓國瑜本人同意，韓辦也不見得會認同。

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▼趙少康指出，韓國瑜想要勝選，至少言行「要有總統的樣子」。（圖／記者黃克翔攝）

