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新北義刑中隊捐贈偵防車　以實際行動支持警察

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▲▼新北市副市長謝政達接受義警中隊分隊長甄啟剛捐贈偵防車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市副市長謝政達（左二）接受義警中隊分隊長甄啟剛（右二）捐贈偵防車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府義勇警察大隊直屬中隊第二分隊，24日捐贈偵防車1輛給新北市警察局，由副市長謝政達代表受贈並表達對義警弟兄的大力支持非常感謝，捐贈者義警中隊分隊長甄啟剛表示，警察同仁平時維持治安及交通工作非常辛苦，希望能藉由義警中隊及顧問團此一拋磚引玉的舉動，喚起社會各界對警察的支持。

謝副市長指出，警察同仁的辛勞，相信人民都看在眼裡，市府對於警察的執勤安全更是重視，因此他也特別責成警察局必須重視員警的執勤安全及設備，但因市府經費有限，警用車輛仍無法全面汰換，對於義警兄弟如此相挺，願意捐贈車輛來幫助警察同仁，他表示十分感動及感謝。

警察局長陳檡文也表示，「警力有限，民力無窮」，義刑弟兄是刑警大隊最堅強的後盾，對於義警中隊第二分隊此次捐贈車輛的義行可謂如虎添翼，非常感謝甄啟剛分隊長及顧問團的鼎力相助，該偵防車將會成為犯罪偵防的利器，打擊犯罪，全力捍衛治安。

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